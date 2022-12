വനിതാ എസ്ഐയ്ക്ക് കോടതി വളപ്പിൽ മർദനം; 20 അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ കേസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കാണാതായ സ്ത്രീയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ എത്തിയ വനിത എസ്ഐയെ അഭിഭാഷക സംഘം മർദിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ഇരുപതിലധികം അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ വഞ്ചിയൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. അഭിഭാഷകരായ പ്രണവ്, സെറീന, മുരളി എന്നിവർക്കും കണ്ടാലറിയാവുന്ന 20 ഓളം അഭിഭാഷകർക്കും എതിരെയാണ് കേസ്. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ, അസഭ്യം പറയൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ്.

വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ വച്ചാണ് വലിയതുറ എസ്ഐ അലീന സൈറസിന് മർദനമേറ്റത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ ജു‍ഡിഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി (2)ക്കു മുന്നിലായിരുന്നു സംഭവം. പ്രണവ് എന്ന അഭിഭാഷകൻ തന്നെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതായി മജിസ്ട്രേട്ടിന് എസ്ഐ പരാതി നൽകി. ഇതിൽ പ്രകോപിതരായ അഭിഭാഷകർ സംഘം ചേർന്ന് എത്തി വനിത എസ്ഐയെ മർദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. വീട്ടിൽ നിന്നും കാണാതായ വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനിയെ കണ്ടെത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു എസ്ഐ. ഇതേസമയം , മറ്റൊരു കേസിലെ പ്രതിക്കെതിരെ വലിയതുറ പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതിൽ പ്രകോപിതനായാണ് പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ പ്രണവ് എസ്ഐക്ക് നേരെ എത്തിയത്.

പൊതു പ്രവർത്തകനെ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിൽ വലിയതുറ പൊലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിക്കെതിരെ തുടർനടപടികൾ പാടില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രണവിന്റെ ആവശ്യം. ഇതിനൊപ്പം അസഭ്യം പറയുകയും മോശം പരാമർശം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അസഭ്യം പറഞ്ഞതിന് പ്രണവിനെതിരെ എസ്ഐ അലീന മജിസ്ട്രേട്ടിനു പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രണവ് ഇരുപതോളം അഭിഭാഷകരെ കൂട്ടി എസ്ഐയെ വീണ്ടും ഭിഷണിപ്പെടുത്തുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി.

സംഭവത്തിൽ എസ്ഐ അലീന വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിലും പരാതി നൽകി. അസഭ്യം പറയുകയും കൈപിടിച്ച് വലിക്കുകയും തള്ളുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് അലീനയുടെ പരാതി. യൂണിഫോമിൽ പിടിച്ചുവലിച്ചതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. വനിത എസ്ഐ മർദിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് മറ്റൊരു അഭിഭാഷക ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ടിനും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Case against advocates for attack on woman si in court premises