കേരളത്തിൽ ആയുർവേദ സർവകലാശാല പരിഗണിക്കാമെന്ന് ആയുഷ് മന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിൽ ആയുർവേദ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേരള സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയാൽ പരിഗണിക്കാമെന്ന് ആയുഷ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ മുസ്‌ലിംലീഗ് നേതാവ് ഇ.ടി.മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ലോക്സഭയിൽ മറുപടി നൽകി. കേരളത്തിന്റെ ആയുർവേദ പാരമ്പര്യം മഹത്തരമാണ്. എന്നാൽ ആയുർവേദ സർവകലാശാല സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദേശങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



കേരളത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതി ദേശീയ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തുറക്കുന്നത് പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രന്റെ ചോദ്യത്തിനു മന്ത്രി മറുപടി നൽകി. കോട്ടയം കുറിച്ചിയിലെ മാനസികാരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഹോമിയോ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ദേശീയ കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ മറുപടി നൽകവേ പ്രതിപക്ഷാംഗത്തെ മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി ‘ജെന്റിൽമാൻ’ എന്നു വിളിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം എന്നു വിളിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് സഭാകക്ഷി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിഹാസസ്വരത്തിൽ സ്മൃതി വീണ്ടും പ്രയോഗം ആവർത്തിച്ചതാണ് ബഹളത്തിനിടയാക്കിയത്. സഭയെ അവഹേളിക്കുകയാണെന്ന് ്രപതിപക്ഷം പരാതിപ്പെട്ടു. സ്പീക്കർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല. സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന സോണിയ ഗാന്ധിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞതോടെ ബഹളമായി. മറുപടി തുടരവേ പിന്നീട് ‘ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം’ എന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി അതിനു ശേഷം സ്മൃതി ഇറാനിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച ബിഎസ്പി അംഗം റിതേഷ് പാണ്ഡെയുടെ സ്വകാര്യ ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയ്ക്കു മറുപടി പറയവേ സംസാരിച്ച അംഗങ്ങളെ ‘ഭായി’ എന്നാണ് സ്മൃതി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ‘ജെന്റിൽമാൻ’ എന്നു പറയുന്നത്ര പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ലെന്നു കരുതുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, എം.പി.അബ്ദുസമദ് സമദാനി, എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഓണറേറിയം കൂട്ടണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം പാണ്ഡെയുടെ ബിൽ സഭ ശബ്ദവോട്ടോടെ തള്ളി. ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ വിവിധ ഗോത്രങ്ങളെ പട്ടിക വർഗത്തിലുൾപ്പെടുത്തുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ ശബ്ദവോട്ടോടെ പാസാക്കി.

