പരിസ്ഥിതിലോലം; വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ കാലാവധി നീട്ടും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലാ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി.രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയർമാനായ അഞ്ചംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ കാലാവധി നീട്ടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടു മാസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടു‍മെന്നാണു സൂചന.

സെപ്റ്റംബർ 30 നാണ് വിദഗ്ധസമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടും 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടും നൽകണമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ നിർദേശം. ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് ഇതു വരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി ഈ മാസം 30 വരെയാണ്. കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായതിനാലാണ് സമിതിയുടെ കാലാവധി നീട്ടുന്നത്.

സംസ്ഥാന റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് എൻവയൺമെ‍ന്റ് സെന്റർ (കെഎസ്‍ആർഇസി) ഉപഗ്രഹ സർവേയിലൂടെ തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതി‍നും കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് വിദഗ്ധസമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത വിവരങ്ങൾ നിർദിഷ്ട പ്രഫോമയിൽ അറിയിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഈ മാസം 23 ആണ്.

ജനങ്ങളുടെ സംശയനിവാരണത്തിനായി പഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് അടുത്തയാഴ്ച പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയ നിർമിതി‍കളെക്കുറിച്ച് ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ അറിയിക്കാം.

