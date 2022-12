ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കേരളം 1; ഇന്ത്യ ടുഡേ പുരസ്കാരം കേരളത്തിന്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യ ടുഡേ അവാർഡ് കേരളത്തിന്. 183.8 സ്‌കോർ നേടിയാണ് കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ചെലവുകൾ, കുറഞ്ഞ മാതൃ–ശിശുമരണ നിരക്ക്, ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് എന്ന കണക്കിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡോക്ടർമാരും സർക്കാർ ആശുപത്രികളും, ശരാശരി രോഗികൾ, ആയുർദൈർഘ്യം തുടങ്ങി വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവാർഡ്.

English Summary: India Today award to kerala for good performance in helath sector