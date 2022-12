വാഹനങ്ങൾക്ക് ബിഎച്ച് റജിസ്ട്രേഷൻ നൽകില്ലെന്ന് കേരളം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഭാരത് സീരീസ് (ബിഎച്ച്) റജിസ്ട്രേഷൻ നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടിൽ കേരളം മാറ്റം വരുത്തില്ല. നിലവിൽ ഇതിന് എതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേരള സർക്കാർ നിയമനടപടി തുടരുന്നതും നിലപാട് മാറാതിരിക്കാൻ കാരണമാണ്.

സാധാരണ റജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള വാഹനവും ഇനി ബിഎച്ച് സീരീസ് റജിസ്ട്രേഷനിലേക്കു മാറ്റാൻ 1989ലെ കേന്ദ്ര മോട്ടർ വാഹന ചട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭേദഗതി വരുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം ഇത് അനുവദിക്കുമോ എന്ന് ചോദ്യം ഉയരുമ്പോഴാണ് നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന സൂചന സംസ്ഥാന ഗതാഗതവകുപ്പ് നൽകുന്നത്.

നിലവിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തു റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ റീ –റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. ഇതു ബിഎച്ച് വാഹനങ്ങൾക്കു ബാധകമല്ല. എന്നാൽ, ധനകാര്യ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു നിയമമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ബിഎച്ച് സീരീസ് വാഹനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നിയമപരിരക്ഷ ലഭിക്കൂ എന്നാണു കേരളത്തിന്റെ വാദം. റജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്, നികുതി എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഭീമമാണെന്നതും കേരളത്തിന്റെ എതിർപ്പിനു കാരണമാണ്.

