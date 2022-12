ഹർത്താൽ ദിനത്തിലെ പോപ്പുലർഫ്രണ്ട് അക്രമം: റവന്യു റിക്കവറി നീളുന്നതിൽ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം

കൊച്ചി∙ പോപ്പുലർഫ്രണ്ടിന്റെ മിന്നൽ ഹർത്താൽ ദിനത്തിലെ അക്രമങ്ങളിലുണ്ടായ 5.2 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഈടാക്കാനുള്ള റവന്യു റിക്കവറി നടപടികൾ നീളുന്നതിൽ സർക്കാരിനു ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. നേരത്തേ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി റിക്കവറി നടപടി ഒരു മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാകില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതാണു കോടതിയുടെ രോഷത്തിനു കാരണം. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി 23നു നേരിട്ടു ഹാജരാകണമെന്നും നടപടി എന്നു പൂർത്തിയാകുമെന്നു സത്യവാങ്മൂലം നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ച കേസിൽ പൊതുതാൽപര്യം മുൻനിർത്തി ഉത്തരവു നൽകുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് അലംഭാവം പാടില്ലെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിന്റെ നിലപാടു കോടതി ഉത്തരവിനോടുള്ള അനാദരവാണ്. ഏതു സാഹചര്യമായാലും ജനുവരി 31ന് അപ്പുറം സമയം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

മിന്നൽ ഹർത്താലിനെ തുടർന്നു ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസ് ആണു ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് സി.പി. മുഹമ്മദ് നിയാസ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ റിക്കവറി നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ റവന്യു വകുപ്പിനു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരു മാസത്തിനകം നടപടി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും നവംബർ 8നു സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ക്ലെയിംസ് കമ്മിഷനെ നിയമിച്ചെന്നും സഹായം നൽകാൻ കലക്ടർമാരോടു നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്നലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പു സാവകാശം തേടിയതാണു കോടതിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

സർക്കാർ അറിയിച്ചത്:

പോപ്പുലർഫ്രണ്ടിന്റെയും ഭാരവാഹികളുടെയും സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ റവന്യു വകുപ്പു കലക്ടർമാർക്കു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നു സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിയമപ്രകാരം നോട്ടിസ് നൽകി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയം എടുക്കും. ക്ലെയിംസ് കമ്മിഷണറുടെ ഓഫിസ് പ്രവർത്തനത്തിനു സ്ഥല, സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ എറണാകുളം കലക്ടറോടു നിർദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കലക്ടറേറ്റിൽ ആളും സ്ഥലവും കുറവാണെന്നു മറുപടി കിട്ടിയെന്നും കലക്ടറുമായി ആലോചിച്ച് ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു.

English Summary: High Court slams Kerala Government for delay in action against banned Popular Front of India's hartal