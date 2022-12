സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നതും അബദ്ധ റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിലെ (ബഫർ സോൺ) ജനവാസ പ്രദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ടല്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയെന്ന് ഇന്നലെ രാവിലെ കോഴിക്കോട്ടു വിശദീകരിച്ച വനം മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ, പിന്നീടു മലക്കംമറിഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ നൽകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു മന്ത്രി ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.



‘‘ജനുവരി രണ്ടാം വാരം കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരികയാണ്. ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്ന തിരുത്തലുകളോടെ അതിനകം പുതിയ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുക സാധ്യമല്ല. അപാകതകളുള്ള റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു കർഷക സംഘടനകൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും ആശങ്കയുണ്ട്. വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുബന്ധമായി സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയോടു സാവകാശം തേടാനാണു കേരളം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്’’– മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

കോടതി ഉത്തരവു പാലിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതു വേഗത്തിലാക്കാനാണ് ഉപഗ്രഹ സർവേ നടത്തിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു. ഈ റിപ്പോർട്ട് അന്തിമ രേഖയല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് കുറ്റമറ്റതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു സർക്കാരെന്നും പറഞ്ഞു.

ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ വിട്ടുപോയ നിർമിതികളുടെയും മറ്റും വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാനും പരാതികൾ അറിയിക്കാ‍നുമായി ജനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയപരിധി 15 ദിവസംകൂടി നീട്ടാൻ വിദഗ്ധ‍ സമിതിയോടു വനം വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നാളത്തെ സമിതി യോഗത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയപരിധി 23 വരെയാണ്. പരാതികൾ തരംതിരിച്ച ശേഷം, പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന 115 വില്ലേജുകളിൽ രണ്ടു മാസത്തിനകം നേരിട്ടുള്ള സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി കോടതിക്ക് അടുത്ത റിപ്പോ‍ർട്ട് നൽകാനാണു സർക്കാരിന്റെ ആലോചന. വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ കാലാവധി രണ്ടു മാസംകൂടി നീട്ടി സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇന്ന് ഇറങ്ങി‍യേക്കും.

ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെ തയാറാക്കിയതു പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണെന്നും വിട്ടുപോയവ ഫീൽഡ് സർവേയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്നുമാണ് സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വിശദീകരണം. ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുമെന്നു സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കെ തെറ്റായ പ്രചാരവേലകൾ നടത്തുന്നവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സർക്കാർ നിയമോപദേശം തേടിയേക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ട് ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി സർക്കാർ നിയമോപദേശം തേടിയേക്കും. ഈ റിപ്പോർട്ട് അന്തിമമല്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനും ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി.രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയർമാനായ അഞ്ചംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോ‍ർട്ട് അനുബന്ധമായി സമർപ്പിക്കാൻ കോടതിയുടെ സാവകാശം തേടാനുമാണ് കേരളത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഇക്കാര്യത്തിലാകും നിയമോപദേശം തേടുക. ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോയാലും കടുത്ത ആശങ്കകൾ ബാക്കിനിൽക്കുന്നു.

1. പ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് ഉപഗ്രഹ സർവേ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. തെറ്റുകളും പൊരുത്തക്കേടുകളും നിറഞ്ഞ അപൂർണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ശേഷം വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിൽ അതെല്ലാം തിരുത്താമെന്ന നിലപാട് കോടതി അംഗീകരിക്കുമോ ?

2. വിദഗ്ധ സമിതിക്കു റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കാൻ സാവകാശം വേണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുടർനടപടിയെന്ത് ?

3. രണ്ടു മാസത്തിനകം സ്ഥലപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രായോഗികമല്ലെന്നു വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്കു പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഈ മാസം 23 വരെയാണ്. ഇത് 15 ദിവസംകൂടി നീട്ടും. പരാതികൾ തരംതിരിച്ച ശേഷമാകും നേരിട്ടുള്ള സ്ഥലപരിശോധന.

അപ്പോഴേക്കും ജനുവരി കഴിയും. വനമേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്ഥലപരിശോധന ദുഷ്കരമായതിനാൽ കോടതിയോടു വീണ്ടും സാവകാശം തേടേണ്ടി വന്നേക്കും.

68 ലക്ഷം ചെലവ്; ആശയക്കുഴപ്പം മിച്ചം

തിരുവനന്തപുരം ∙ അശാസ്ത്രീയവും അപാകതകൾ നിറഞ്ഞതുമെന്ന് അധികൃതർ തന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ടിനായി വനം വകുപ്പ് ചെലവാക്കിയത് 68 ലക്ഷം രൂപ. സംസ്ഥാന റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് എൻവയൺമെ‍ന്റ് സെന്ററാണ് (കെഎസ്‍ആർഇസി) സർവേ നടത്തിയത്. പകുതി തുക കെഎസ്‍ആർഇസിക്കു കൈമാറി. അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി തുക നൽകും.

അതിപ്രധാനമായ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഗൃഹപാഠം നടത്താതെയും വിദഗ്ധരും കർഷക സംഘടനകളും മാറ്റുമായി കൂടിയാലോചന നടത്താതെയുമുള്ള ഏകപക്ഷീയ നടപടിയിലൂടെ ഫലത്തിൽ വനം വകുപ്പ് ഇത്രയും പണം പാഴാക്കിയ മട്ടായി.

