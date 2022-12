സന്നിധാനത്ത് പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക ക്യൂ

ശബരിമല ∙ സന്നിധാനത്ത് പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുമായി പ്രത്യേക വരി ആരംഭിച്ചു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിയോടെയാണ് ഇവരെ പ്രത്യേക ക്യൂവിലൂടെ കടത്തിവിടാൻ ആരംഭിച്ചത്.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തിന്റെയും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നലെ മുതൽ പ്രത്യേക ക്യൂ നടപ്പാക്കിയത്.

വലിയ നടപ്പന്തൽ മുതലാണ് പ്രത്യേക ക്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവിടെയെത്തുന്നതിനു മുൻപ് മരക്കൂട്ടം മുതൽ സന്നിധാനം വരെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

വലിയ നടപ്പന്തലിലെ ഒൻപതാമത്തെ വരിയാണ് പ്രത്യേക ക്യൂവിനായി മാറ്റിയത്. ഇവിടെ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. തിരക്ക് കുറവായതിനാൽ പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പാക്കാൻ പൊലീസിനു ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല.

