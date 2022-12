അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ നിയമനം: യോഗ്യത പുനഃപരിശോധിക്കും

കണ്ണൂർ ∙ സർവകലാശാലാ മലയാളം പഠനവകുപ്പിൽ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ യോഗ്യത സർവകലാശാലയിലെ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി പുനഃപരിശോധിക്കും. വിസി പ്രഫ.ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനം, ഇന്നലെ ചേർന്ന സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പിവിസി ഡോ.സാബു എ.ഹമീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവും അതിന്മേലെടുത്ത നടപടിയും എന്ന നിലയിലാണു തീരുമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തികയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ച ഡോ.പ്രിയാ വർഗീസിനു മതിയായ അധ്യാപന പരിചയ യോഗ്യതയില്ലെന്നും പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ യോഗ്യത പുനഃപരിശോധിച്ച് പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിനു ശേഷം ചേർന്ന ആദ്യത്തെ സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗമായിരുന്നു ഇന്നലെ.

രണ്ടാം റാങ്കുകാരനായ ഡോ.ജോസഫ് സ്കറിയ നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. പ്രിയ വർഗീസ്, ജോസഫ് സ്കറിയ, സി.ഗണേഷ് എന്നിവരാണു റാങ്ക് പട്ടികയിൽ യഥാക്രമം ആദ്യത്തെ മൂന്നു സ്ഥാനത്തുള്ളത്. അതേസമയം, എത്ര പേരുടെ യോഗ്യതയാണു പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നലെ സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കും. റാങ്ക് പട്ടികയിൽ പെട്ട 3 പേരുടെ യോഗ്യത പുനഃപരിശോധിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുമ്പോൾ, അടിസ്ഥാന യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിധി ആയതിനാൽ, ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്ത 6 പേരുടെ യോഗ്യത പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നു വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

