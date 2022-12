ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ 3 ജയിലുകളിൽ എൻഐഎ പരിശോധന

കൊച്ചി ∙ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) അന്വേഷിക്കുന്ന ദേശവിരുദ്ധ സ്വഭാവമുള്ള കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ 3 ജയിലുകളിൽ ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തി. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സെൻട്രൽ ജയിലിലെ 9 തടവുപുള്ളികളെ അന്വേഷണസംഘം ചോദ്യംചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിലെ തന്നെ സേലം ജയിൽ, ബെംഗളൂരു പരപ്പന ജയിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും എൻഐഎ സംഘം എത്തിയിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂർ, മംഗളൂരു സ്ഫോടന കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചോദ്യംചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു.

മംഗളൂരു സ്ഫോടനക്കേസിൽ എൻഐഎയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഷാരിഖിന്റെ മൊഴികൾ എൻഐഎ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഷാരിഖ് മുനമ്പത്തു തങ്ങിയ ബോട്ടുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നുണ്ട്. മുനമ്പത്ത് എത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം 4 പേരുടെ മൊഴിയെടുത്തു.

എൻഐഎ കൊച്ചി യൂണിറ്റ്, കേരള പൊലീസിന്റെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ്, കർണാടക പൊലീസ്, തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് സേന എന്നിവരും അന്വേഷണത്തോടു സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. തൃശൂർ വിയ്യൂർ അതിസുരക്ഷാ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ചില തടവുപുള്ളികളുടെ മൊഴികളും അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കും.

