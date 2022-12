പിഎൻബിയിലെ തട്ടിപ്പ്: സിബിഐ അന്വേഷണം ഉടൻ ഏറ്റെടുക്കില്ല

കൊച്ചി ∙ കോഴിക്കോട് പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്ക് (പിഎൻബി) ശാഖയിലെ കോഴിക്കോട് നഗരസഭയുടെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്നു 12.68 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉടനടി അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന നിലപാടിൽ സിബിഐ.

ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷന് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന നിലപാടുണ്ടെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശയോ ലഭിക്കാതെ സിബിഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നാണു നിയമവിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം കേസിൽ ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യമുള്ളുവെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേരളത്തിൽ സിബിഐ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പല കേസുകളിലും ആദ്യം ഈ കേസുകൾ അന്വേഷിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണു സിബിഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. തട്ടിപ്പു നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പിഎൻബി മാനേജർ എം.പി.റിജിലിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തെളിവെടുപ്പു നടത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary: No CBI investigation soon regarding PNB fraud