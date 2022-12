കപ്പൽ ജീവനക്കാരുടെ കേസ് 10ന് നൈജീരിയയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ നൈജീരിയയിൽ എണ്ണ നിറയ്ക്കാനെത്തി കുടുങ്ങിയ ‘ഹീറോയിക് ഇഡുൻ’ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുടെ കേസ് ജനുവരി 10–11 തീയതികളിൽ അവിടത്തെ കോടതി പരിഗണിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ ലോക്സഭയെ അറിയിച്ചു. ആന്റിമാരിടൈം പൈറസി ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കു മറുപടി പറയവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യമുന്നയിച്ചത്. കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രനുമടക്കമുള്ളവർ ഈ വിഷയം ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

3 മലയാളികളടക്കം 16 ഇന്ത്യക്കാരാണ് തടവിലാക്കപ്പെട്ട 26 നാവികരിലുൾപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യക്കാർക്കു വേണ്ട നിയമസഹായവും കോൺസുലർ സഹായവും നൽകുമെന്ന് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. 3 കുറ്റങ്ങളാണ് നാവികർക്കെതിരെ നൈജീരിയ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Ship employees case to be considered on January 10 in Nigeria