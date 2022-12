പിതാവിന് കരൾ നൽകാൻ പതിനേഴുകാരിക്ക് അനുമതി

കൊച്ചി ∙ കരൾ രോഗത്തെത്തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ പിതാവിനു കരൾ പകുത്തു നൽകാൻ പതിനേഴുകാരിക്കു ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. തൃശൂർ കോലഴി സ്വദേശി പി.പി. ദേവനന്ദ നൽകിയ ഹർജിയിലാണു ഉത്തരവ്. ദേവനന്ദയെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കൾ അനുഗ്രഹീതരാണെന്നും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ദേവനന്ദ നടത്തിയ പോരാട്ടം വിജയിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് വി.ജി.അരുൺ ഉത്തരവിൽ കുറിച്ചു.

എറണാകുളത്തു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായ പി.ജി. പ്രതീഷിന് അടിയന്തരമായി അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന അവസ്ഥയിലാണു മകൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്രതീഷിനു ചേരുന്ന കരൾ കണ്ടെത്താൻ ഏറെ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും കുടുംബത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ദേവനന്ദയുടെ കരൾ ചേരുമെന്ന് വ്യക്തമായെങ്കിലും നിയമം വിലങ്ങു തടിയായതോടെയാണു പ്രത്യേകാനുമതി തേടിയത്. 1994ലെ അവയവമാറ്റ നിയമപ്രകാരം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനു ചില അസാധാരണമായ മെ‍ഡിക്കൽ സാഹചര്യങ്ങളിലൊഴികെ വിലക്കുണ്ട്.

ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം രൂപംനൽകിയ വിദഗ്ധസമിതി കരൾ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രതീഷ് ആരോഗ്യപരമായി ഫിറ്റ് അല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ അപേക്ഷ നിരസിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കരൾ സ്വീകരിക്കുന്നയാളുടെ ആരോഗ്യ അവസ്ഥ മാത്രമാണു പരിഗണിച്ചതെന്നും ഹർജിക്കാരി വാദിച്ചു. ദാതാവ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ‘മെഡിക്കലി ഫിറ്റ്’ ആണെങ്കിൽ അധികൃതർ അനുമതി നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നായിരുന്നു വാദം. അധികൃതരുടെ തീരുമാനം മറികടന്ന് കോടതി കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ വിദഗ്ധസമിതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമാണു ചികിത്സ നടത്തുന്ന ആശുപത്രിയിലെ വിദഗ്ധ സംഘം നൽകിയത്. തുടർന്ന് ചികിത്സ നടത്തുന്ന ആശുപത്രിയിലെ സംഘത്തിന്റെ അഭിപ്രായവും പരിഗണിച്ച് വിദഗ്ധസമിതിയോട് അഭിപ്രായം ആരായാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്കു ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി. തുടർന്ന് വിഷയം പുനഃപരിശോധിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി അഭിപ്രായം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നു ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഹർജിക്കാരിക്ക് അനുമതി നൽകാൻ ശുപാർശ നൽകുകയായിരുന്നു. കോടതിയുടെ നിർദേശത്തിൽ വേഗത്തിൽ പ്രതികരിച്ച അധികൃതരെയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിയായ തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ കോടതിയെ സഹായിച്ച അഭിഭാഷകരായ പി.ആർ.ഷാജി, പി.എസ്.അപ്പു എന്നിവരെയും കോടതി അഭിനന്ദിച്ചു.

