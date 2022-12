ദുബായിൽ നിന്നു കാണാതായ എട്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശികൾ യെമനിൽ

തൃക്കരിപ്പൂർ (കാസർകോട്) ∙ ദുബായിൽ താമസിക്കുന്നതിനിടെ കാണാതായ കാസർകോട് തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലയിലെ 8 പേർ യെമനിലെത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിനിടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 6 പേരുൾപ്പെടെ 8 പേരെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര സംഘം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ യെമനിൽ കഴിയുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്.

വർഷങ്ങളായി ദുബായിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കുടുംബം സൗദി വഴിയാണു യെമനിലെത്തിയതെന്നു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മറ്റു 2 പേരിൽ ഒരാൾ സൗദി വഴിയും മറ്റൊരാൾ ഒമാനിൽ നിന്നുമാണു പോയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നു വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ തൃക്കരിപ്പൂരിലെത്തി പ്രാഥമിക നിരീക്ഷണം നടത്തി. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടി വരുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: Eight Trikaripur natives missing from Dubai found in Yeman