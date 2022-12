രാത്രി 9.30നു ശേഷം ഹോസ്റ്റൽ പ്രവേശനം: ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും രാത്രി 9.30നു ശേഷം പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും നടപ്പാക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്കു ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി. ലിംഗഭേദമില്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ ഉത്തരവു സ്വാഗതാർഹമാണെന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുതിയ ഉത്തരവിൽ ലിംഗസമത്വം പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സംസ്ഥാന വനിത കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.

രാത്രി 9.30നു ശേഷം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്നതു വിലക്കുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ വിദ്യാർഥിനികൾ നൽകിയ ഹർജിയാണു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പരിഗണിച്ചത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ രാത്രി 9.30നു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുമതിയുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. പ്രവേശനത്തിന് ഇളവുള്ളപ്പോൾ പുറത്തുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം ശരിയല്ലെന്ന് ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. ഹർജി വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. എല്ലാ ഹോസ്റ്റലിലും റീഡീങ് റൂം വേണമെന്നു സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവു നിലവിലുണ്ടെന്നു ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഹോസ്റ്റലുകൾ ഹോട്ടലുകളല്ല: ആരോഗ്യ സർവകലാശാല

കൊച്ചി∙ കോളജ് ഹോസ്റ്റലുകൾ ഹോട്ടലുകൾക്കു സമാനമല്ലെന്ന് ആരോഗ്യ സർവകലാശാല ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഹോസ്റ്റലിലെ അച്ചടക്കവും അന്തേവാസികളുടെ സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തിയാണു നിയന്ത്രണങ്ങൾ. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അനുമതിയോടെ ഇളവ് സാധിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. പഠനാവശ്യത്തിനു വിദ്യാർഥികൾക്കു താമസിക്കാനാണു ഹോസ്റ്റലുകൾ. ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളും നൈറ്റ് ലൈഫും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. വിദ്യാർഥികൾക്കു വേണ്ടത്ര വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർവകലാശാലകൾക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്.

വീടുകളിൽ പോലും കുട്ടികൾക്കു പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. 18 വയസ്സായി എന്നതു കൊണ്ട് വിദ്യാർഥികൾക്കു പക്വത ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. തലച്ചോറിന് പക്വതയെത്തുന്ന പ്രക്രിയ കൗമാരപ്രായത്തിലും സജീവമാണെന്നു ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഈ പ്രായത്തിൽ ലഹരിക്കും സാഹസങ്ങൾക്കും മറ്റു സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും കൗമാരക്കാർ വശംവദരാകാറുണ്ട്. റോഡ് അപകടങ്ങൾ, ലഹരി ഉപയോഗം, ആത്മഹത്യ തുടങ്ങി സാധ്യതകളുമുണ്ട്. 25 വയസ്സ് എത്തുമ്പോഴാണു തലച്ചോറിലെ ‘പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്’ പൂർണവികാസം എത്തുന്നത്. 18 വയസ്സിൽ പൂർണസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിനു ഗുണകരമാകില്ല.

ക്ലാസ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണു ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസത്തിന് അനുമതി. അവധിക്കാലത്തു പ്രത്യേക അനുമതിയില്ലാതെ താമസിക്കാനാവില്ല. അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കാൻ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവിടെ ആവശ്യമാണ്. വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആണു ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ പിടിഎ ഭാരവാഹികളുമുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിനും പഠനത്തിനും തുടങ്ങി പലതിനും ഹോസ്റ്റലുകളിൽ സമയ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ ലൈബ്രറി, ലബോറട്ടറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 9.30നു തീരും. രാവിലെ എട്ടിനു ക്ലാസ് തുടങ്ങും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആശങ്ക കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ സർവകലാശാല അറിയിച്ചു.

