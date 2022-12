പാൽ കൊണ്ടു വരാൻ അമിതനിരക്ക്; ടാങ്കർ ലോറി കരാറിലും മിൽമയ്ക്ക് നഷ്ടം

കൊല്ലം ∙ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു മിൽമയ്ക്കു പാൽ കൊണ്ടുവരാൻ അമിതനിരക്കു നൽകി ടാങ്കർ ലോറികൾ കരാറെടുക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ ലോറി ഉടമകളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങിയ കൂട്ടുകെട്ട്. മിൽമയ്ക്കു വൻനഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഇടപാടുകൾക്കു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെയും തുണ.

ദിവസേന 2 ലക്ഷത്തിലേറെ ലീറ്റർ പാൽ മിൽമ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവരുന്നെന്നാണു കണക്ക്. ഇതിനു ടാങ്കർ ലോറികൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതിലാണു തട്ടിപ്പ്. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം മേഖലകളിലേക്കാണ് ഈ പാൽ എത്തുന്നത്. മലബാറിൽ പ്രാദേശിക സംഭരണം ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിൽ മാത്രം 40 ടാങ്കർ ലോറികൾക്ക് 2020 മുതൽ 3 വർഷത്തേക്കു കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കരാർ കാലാവധി 2023 ഒക്ടോബർ 31 വരെയാണെന്നിരിക്കെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കരാറുകാരുടെ ടാങ്കറുകൾ മാത്രമാണു വിളിക്കുന്നത്. ബാക്കി അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഡെയറികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നിരക്കു നൽകി വിളിക്കുകയാണെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർക്കു നൽകിയ പരാതിയിൽ തെളിവു സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടെങ്കിലും മിൽമ അധികൃതർ നടപടിയൊന്നും എടുത്തില്ല.

മിൽമ നേരിട്ടു നടത്തുന്ന ആലപ്പുഴ ഡെയറിയിലേക്കു മൈസൂരുവിൽ നിന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ പാൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഓടിയ ദൂരം ഇരുവശത്തേക്കുമായി 990 കിമീ എന്നു രേഖകൾ. എന്നാൽ 85 കിമീ മാത്രം അകലെയുള്ള കൊല്ലത്തേക്കു വന്നപ്പോൾ അത് 1160 നു പകരം 1598 കിമീ ആയി. 438 കിമീ അധികം !

മൈസൂരുവിൽ നിന്നു ബെംഗളൂരു വഴി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു വശത്തേക്ക് 874 കിലോമീറ്റർ ഓടിയെന്നു മറ്റൊരു രേഖ. എളുപ്പവഴിയിലൂടെ യഥാർഥത്തിൽ ഓടിയത് 586 കിമീ മാത്രം ! കിലോമീറ്ററിനു ശരാശരി 45 രൂപയാണു വാടക. ടാങ്കറിന്റെ ശേഷിയനുസരിച്ചാണു നിരക്കിൽ വ്യത്യാസം. ബെംഗളൂരു വഴിയുള്ള ‘ചുറ്റിക്കറക്കം’ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപ കരാറുകാരുടെ പോക്കറ്റിൽ എത്തിയിരുന്നു. വിഹിതം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കിട്ടി.

ദിനംപ്രതി വിറ്റഴിക്കുന്നത് 15.5 ലക്ഷം ലീറ്ററിലേറെ

ഈ മാസം മധ്യത്തിലെ കണക്ക് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തു മിൽമ ദിവസേന വിറ്റഴിക്കുന്നത് 15.5 ലക്ഷം ലീറ്ററിലേറെ പാൽ ആണ്. ഇതിൽ 13.5 ലക്ഷം ലീറ്റർ മാത്രമാണു ക്ഷീരകർഷകരിൽ നിന്നു സംഭരിക്കുന്നത്. ബാക്കി 2 ലക്ഷത്തോളം ലീറ്റർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. നേരത്തേ കർണാടകയിൽ നിന്നാണു പാൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പാൽ വിലയിൽ 15 കോടിയോളം രൂപ കുടിശികയായതോടെ തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയനു പാൽ നൽകുന്നത് അവർ നിർത്തി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയന്റെ വിശദീകരണം സർക്കാർ തള്ളി

കൊല്ലം ∙ മിൽമയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയന്റെ വിശദീകരണം സർക്കാർ തള്ളി. ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചു യൂണിയനു കീഴിലുള്ള ഡെയറികളിൽ നേരിട്ടെത്തി അന്വേഷണം നടത്താൻ മിൽമ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറോടു ക്ഷീരവികസന മന്ത്രി ജെ.ചിഞ്ചുറാണി നിർദേശിച്ചു. വിശദീകരണത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഇന്നലെ ‘മലയാള മനോരമ’ അക്കമിട്ടു നിരത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ നിർദേശത്തെത്തുടർന്നു മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആസിഫ് കെ.യൂസഫ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഡെയറികളിൽ പരിശോധന നടത്തും. ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയനോടു റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു യൂണിയൻ വിശദീകരണക്കുറിപ്പുമായി രംഗത്തുവന്നത്.

