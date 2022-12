ആശയക്കുഴപ്പം ഇല്ലെന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരണം; കോടതിയുടെ പ്രതികരണം നിർണായകമാകും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശപ്രകാരം തയാറാക്കിയ ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ട് ഒരു സൂചകം മാത്രമാണെന്നും വനം വകുപ്പിന്റെ പഴയ ഭൂപടമാണ് അടിസ്ഥാന‍രേഖയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതോടെ, പഴയ ഭൂപടം പുതുക്കി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനാണു സർക്കാർ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതെന്നു വ്യക്തമായി. ആവശ്യപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിനു പകരം പഴയ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമ്പോഴുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രതികരണവും നിർണായകമാണ്.

ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ടും പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിലെ ജനവാസ മേഖലകളുടെ ഭൂപടവും ഒന്നര‍യാഴ്ച മുൻപ് സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻമേലുള്ള പരാതികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി സർക്കാർ നിലപാടു മാറ്റിയത്. ഇത് വ്യാപകമായ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ഇടയാക്കുകയാണെന്നാണു പരാതി. അതേസമയം ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം.

ചൊവ്വാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്ന‍തലയോഗത്തിലാണ് 2020–21 ൽ തയാറാക്കിയ ഭൂപടം മാ‍നദണ്ഡമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽനിന്നു പുറത്തിറക്കിയ വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ ഇതു വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും, ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

സംരക്ഷിത വനപ്രദേശങ്ങൾക്കു ചുറ്റും പൂജ്യം കിലോമീറ്റർ എന്ന പരിധി നിശ്ചയിച്ച്, ജനവാസമേഖലകൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ടും ഭൂപടവുമാണു (സീറോ ബഫർസോൺ) 2020–21 ൽ കേരളം, കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിനു നൽകിയത്. ഈ ഭൂപടമാണ് ജനങ്ങൾക്കു പരിശോധന നടത്താനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉന്നതതല യോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ, സംരക്ഷിത വനപ്രദേശങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ഒരു കിലോമീറ്റർ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയാ‍ക്കണമെന്നാണു സുപ്രീം കോടതി ജൂൺ 3ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്.

