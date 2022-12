ബഫർ സോൺ: സർവേ റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്തിയത് സംശയാസ്പദം: വി.ഡി. സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല സംബന്ധിച്ച ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂഴ്ത്തിയത് സംശയാസ്പദമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. നേരിട്ടു സർവേ നടത്താൻ ലഭിച്ച അവസരം സർക്കാർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് ലഭിച്ച സർവേ റിപ്പോർട്ട് അപൂർണവും അവ്യക്തത നിറഞ്ഞതുമാണെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും പൂഴ്ത്തി വച്ചത് എന്തു കൊണ്ടാണെന്നു സതീശൻ ചോദിച്ചു.

ആശങ്ക അകറ്റണം: എൻഎസ്എസ്

ചങ്ങനാശേരി ∙ മലയോര കർഷകരെയും അവിടെ പാർക്കുന്ന ജനങ്ങളെയും നിർമിതികളെയും ഒഴിവാക്കി ബഫർസോൺ പ്രശ്നത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റണമെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി.സുകുമാരൻ നായർ. തലമുറകളായി കഷ്ടപ്പെട്ടും അധ്വാനിച്ചും നേടിയെടുത്ത ഭൂമിയും കിടപ്പാടവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ഭയം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. ബദൽ മാ‍ർഗം കണ്ടെത്താതെ അവരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കരുത്. ബഫർസോൺ പ്രശ്നം നേരിടുന്ന എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സമിതികൾ രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണം.

റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നു സമയം നീട്ടിവാങ്ങണം. ഒരു കിലോമീറ്റർ കരുതൽ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടുവരുന്ന ഭൂമിയുടെയും വീടുകളുടെയും മറ്റു നിർമിതികളുടെയും കണക്കെടുത്ത് പട്ടിക തയാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ഈ പട്ടികയിൽ ആക്ഷേപമുള്ളവർക്കു പരാതി നൽകാൻ അവസരം നൽകുകയും ഹിയറിങ് നടത്തി തീരുമാനമെടുക്കുകയും വേണമെന്നും സുകുമാരൻ നായർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹാരം വേണം: മാർ താഴത്ത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിലെ ബഫർ സോൺ വിഷയം കേരള സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്തു പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് കാത്തലിക് ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിബിസിഐ) പ്രസിഡന്റ് ആർച്ച് ബിഷപ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പറഞ്ഞു.

സഭയുടെ നിലപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം നേരത്തേ തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവിനെ നേരിൽ കണ്ട് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ സമരം നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സഭയും അതിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്ന് സിബിസിഐ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ബത്തേരി രൂപത ബിഷപ്പുമായ ജോസഫ് മാർ തോമസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala Government should seek more time from Supreme Court demands VD Satheesan