ആയുർവേദ കോളജിലെ ‘ബിരുദദാനം’; 7 വിദ്യാർഥികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മടക്കി നൽകി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റിട്ടും തിരുവനന്തപുരം ഗവ. ആയുർവേദ കോളജിലെ വിവാദ ‘ബിരുദദാന’ ചടങ്ങിൽ ‘സമ്മാനിതരായ’ ഏഴു വിദ്യാർഥികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മടക്കി നൽകി. കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.ജി. ജെയ് മുൻപാകെയാണ് ഇവ നൽകിയത്.

ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിക്കു മുൻപ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തിരികെ നൽകണമെന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മറ്റ് 6 പേർ ഇന്നലെയുമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ചു നൽകിയത്.

ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത 65 പേർക്കും കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും പരീക്ഷ പാസായെന്നുമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷ പോലും പാസാകാത്ത 2 വിദ്യാർഥിനികൾ ഉൾപ്പെടെ 7 പേരും ഇതു കൈപ്പറ്റിയ വിവരം പുറത്തായതോ‍‍ടെയാണ് വിവാദമായത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മടക്കി നൽകിയവരിൽ പിടിഎ ഭാരവാഹിയുടെ മകനും ഉൾപ്പെടുന്നു.

മറ്റു വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നു കൂടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരികെ വാങ്ങാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും, തോറ്റവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മടക്കി നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതു തൽക്കാലം വേണ്ടെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിലപാട്. ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നു കോളജ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും പരീക്ഷ പാസായെന്നുമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തോറ്റ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൈമാറിയത് അതീവ ഗുരുതരമായാണ് ആരോഗ്യ സർവകലാശാല അധികൃതർ കാണുന്നത്. ആയുർവേദ കോളജിൽ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നും, ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് കർശന നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഇന്നലെ ചേർന്ന അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇക്കാര്യം വൈസ് ചാൻസലറെ അറിയിക്കും.

സംഭവത്തിൽ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറോടു റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടപടിയുണ്ടാകും.

English Summary: All seven students who were awarded ayurveda doctor certificate without passing exam returns certificate