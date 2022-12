ബില്ലുകൾ രാജ്ഭവനിൽ; നിയമോപദേശം തേടാൻ ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഗവർണറെ പുറത്താക്കുന്നതിനുള്ള 2 നിയമഭേദഗതി ബില്ലുകൾ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ അനുമതിക്കായി രാജ്ഭവനിൽ എത്തി. ഇവ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനു വിടുന്നതിനു മുൻപ് ഗവർണർ നിയമോപദേശം തേടും.

നിയമസഭാ സമ്മേളനം അവസാനിച്ച് 10 ദിവസം ആയപ്പോഴാണ് സഭ പാസാക്കിയ വിവാദ സർവകലാശാലാ ബില്ലുകൾ ഗവർണറുടെ അംഗീകാരത്തിന് എത്തുന്നത്. തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം ആയതിനാൽ ഈ ബില്ലിൽ താൻ തീരുമാനം എടുക്കില്ലെന്നും രാഷ്ട്രപതിക്കു വിടുമെന്നും ഗവർണർ മുൻപ് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബിൽ എത്തിയ ശേഷം പരിശോധിച്ചിട്ടു പറയാം എന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വീകരിച്ചത്. ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രപതിക്കു വിടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് നിയമവിദഗ്ധരോട് ഗവർണർ ആരായുക.

English Summary: Bill to Remove Governor as Chancellor is in Rajbhavan