സോളർ അപകീർത്തി കേസ്: വിഎസ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന വിധിക്ക് സ്റ്റേ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സോളർ അപകീർത്തി കേസിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സബ് ജഡ്ജിയുടെ വിധി ജില്ലാക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വേളയിൽ സോളർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വിഎസ് നടത്തിയ പരാമർശം അപകീർത്തികരമാണെന്ന കേസിലെ വിചാരണക്കോടതിവിധിയാണു സ്റ്റേ ചെയ്തത്. വിഎസ് 10.10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ വിധി. തെളിവായി വിഡിയോ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തിയില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണു വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തത്.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ 2013 ജൂലൈ ആറിനു ചാനൽ അഭിമുഖത്തിലാണ്, അന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വിഎസ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. സോളർ കേസ് പ്രതി സരിത നായരുടെ മറവിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സോളർ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചെന്നും മൂന്നരക്കോടി ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചെന്നും വിഎസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ അഭിമുഖത്തിന്റെ വിഡിയോ അടക്കമായിരുന്നു ഹർജി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അയച്ച നോട്ടിസിനു വിഎസ് മറുപടി നൽകിയില്ല. തുടർന്നാണു കേസ് നൽകിയത്. വിഎസ് തെളിവുകളൊന്നും ഹാജരാക്കിയില്ല. നേരിട്ടു ഹാജരായതുമില്ല. തുടർന്നാണു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി വിധിച്ചത്.

English Summary: District Court ruled in favour of VS Achuchanandan on defamation case filed by Oommen chandy