ഭൂപടം വന്നപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് പോയി; സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റ് പണിമുടക്കിയത് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കരടു ഭൂപടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ പണിമുടക്കിയതു ജനങ്ങളെ വലച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ ഭൂപടം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നലെ രാവിലെ 6 നാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 10.15 ആയപ്പോഴേക്കും വെബ്സൈറ്റ് തകരാറിലായി. തുടക്കത്തിൽ 22 വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടെയും ഭൂപടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് പലതും അപ്രത്യക്ഷമായി.

ഇന്നലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭൂപടത്തിൽ വനം വകുപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്ത നിർദിഷ്ട പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല (ചുവപ്പിനുള്ളിൽ പച്ച വരകളോടെ), വന്യജീവി സങ്കേതം (പിങ്ക് നിറം), പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തി (കറുത്ത വര) എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർപ്പിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഇതിലൂടെ പരിശോധിക്കാം.

വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഓഫിസ് കെട്ടിടങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, വീടുകൾ, ആശുപത്രി ക്ലിനിക്, കടകൾ–വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ, പാർപ്പിടം–ഹോട്ടലുകൾ, ഗോത്രവർഗ കോളനികൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം, ബാങ്ക്, റോഡ് എന്നിവയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

