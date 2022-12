ആഭിചാരക്രിയ നടത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമമെന്ന ആരോപണം: അന്വേഷണം തുടങ്ങി

തിരുവല്ല ∙ ആഭിചാരക്രിയകൾ നടത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കർണാടക കുടക് സ്വദേശിനിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. യുവതിയെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരുവല്ല കുറ്റപ്പുഴയിലെ വാടക വീട്ടിലെത്തിച്ച അമ്പിളി ഇന്നലെ തിരുവല്ല ഡിവൈഎസ്പിയുടെ മുൻപിൽ ഹാജരായി.

സംഭവത്തിൽ പരാതിയൊന്നും നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ വിവരം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം ഇവരെ വിട്ടയച്ചു. യുവതി കുറ്റപ്പുഴയിലെ വീട്ടിൽ 3 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. നാലാം ദിവസം പുലർച്ചെയാണ് തിരികെ പോയതെന്നും ഇതിനിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായില്ലെന്നും അമ്പിളി പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. മുൻപും യുവതി ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി 3 ദിവസം താമസിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഭർത്താവുമായുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പൂജ നടത്താമെന്നു പറഞ്ഞാണ് അമ്പിളി തിരുവല്ലയിൽ എത്തിച്ചതെന്നാണ് യുവതി പറഞ്ഞത്.

രാത്രി വീടിനുള്ളിൽ മന്ത്രവാദി കളം വരയ്ക്കുന്നതും പൂജ നടത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും കണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നെന്നാണ് തിരുവല്ല ഡിവൈഎസ്പി ടി.രാജപ്പൻ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ കുടക് സ്വദേശിനി പറഞ്ഞത്. വിലാസം തരില്ലെന്നും പരാതി നൽകാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്നുമാണ് അറിയിച്ചതെന്നും ഡിവൈഎസ്പി പറഞ്ഞു. യുവതി പറഞ്ഞ മന്ത്രവാദിയെയും രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചയാളെയും കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിനായിട്ടില്ല.

