ബന്ധു അന്തരിച്ചു; മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് മേൽശാന്തിയില്ല

ശബരിമല ∙ 27നു നടക്കുന്ന മണ്ഡലപൂജയ്ക്കു തന്ത്രിക്കൊപ്പം സഹകാർമികത്വം വഹിക്കാൻ മേൽശാന്തി കെ.ജയരാമൻ നമ്പൂതിരി ഉണ്ടാകില്ല. മാതാവ് ശ്രീദേവി അന്തർജനത്തിന്റെ സഹോദരനും താന്ത്രിക ആചാര്യനുമായിരുന്ന തൃശൂർ പെരിങ്ങോട്ടുകര കിഴക്കേ ചെറുമുക്ക് മനയ്ക്കൽ സി.കെ.ഗോദൻ നമ്പൂതിരി (86) അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള പുല മൂലമാണ് മേൽശാന്തിക്ക് ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത്.

മേൽശാന്തിയുടെ ചുമതല തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര് ഏറ്റെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ തിരുവല്ല കാവുംഭാഗം സ്വദേശി നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയാണ് മേൽശാന്തി നടത്തിവന്ന പൂജകൾ ചെയ്യുന്നത്. 26ന് വൈകിട്ട് തങ്ക അങ്കി ചാർത്തി നടക്കുന്ന ദീപാരാധനയ്ക്കും മേൽശാന്തി പങ്കെടുക്കില്ല.

മണ്ഡല പൂജയ്ക്കു ശേഷം 27ന് രാത്രി 10ന് നട അടയ്ക്കുന്നതും മകരവിളക്കു തീർഥാടനത്തിനായി 30ന് വൈകിട്ട് 5ന് നട തുറക്കുന്നതും തന്ത്രിയായിരിക്കും. 31ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മേൽശാന്തിയുടെ പുല അവസാനിക്കും. പിന്നീട് ശുദ്ധിക്രിയയ്ക്കു ശേഷമേ ശ്രീകോവിലിൽ കയറൂ.

English Summary: Relative passes away melsanthi not for mandala pooja