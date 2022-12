ട്രക്ക് കൊക്കയിൽ വീണ് 16 സൈനികർ മരിച്ചു; മരിച്ചവരിൽ പാലക്കാട് സ്വദേശിയും

ന്യൂഡൽഹി ∙ വടക്കൻ സിക്കിമിലെ സേമയിൽ കരസേനാ സംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രക്ക് കൊക്കയിലേക്കു വീണ് മലയാളിയടക്കം 16 സൈനികർ മരിച്ചു. പാലക്കാട് മാത്തൂർ ചെങ്ങണിയൂർകാവ് പുത്തൻവീട്ടിൽ സഹദേവന്റെയും വിജയകുമാരിയുടെയും മകൻ വൈശാഖ് (27) ആണു മരിച്ചത്. ബംഗാളിൽ ആർട്ടിലറി 221 റെജിമെന്റിലെ നായിക് ആണ്. ഭാര്യ: ഗീത. മകൻ: തൻവിക് (ഒരു വയസ്സ്).

വടക്കൻ സിക്കിമിലെ ചഠെനിൽനിന്ന് തംഗു താഴ്‌വരയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഇന്നലെ രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം. മരിച്ചവരിൽ 3 പേർ ഓഫിസർമാരാണ്. 4 പേരെ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇവരെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വടക്കൻ ബംഗാളിലെ സേനാ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.

