എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും കാൻസർ പരിശോധനാ ക്ലിനിക്: മുഖ്യമന്ത്രി

തലശ്ശേരി ∙ എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാൻസർ പ്രാരംഭ പരിശോധനാ ക്ലിനിക് ആരംഭിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. മെഡിക്കൽ കോളജ് മുതൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രി വരെ ഇതൊരുക്കും. മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ നവീകരിച്ച ഒപി സമുച്ചയവും നഴ്സസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഹോസ്റ്റലും ഡിജിറ്റൽ പാത്തോളജി വിഭാഗവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ സമഗ്ര കാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും ഗൃഹസന്ദർശനവും വിവരശേഖരണവും നടത്തും. കാൻസർ സെന്ററുകൾ, മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ, ജില്ല, താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ എന്നിവയെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ചികിത്സ വികേന്ദ്രീകരിക്കും. പ്രത്യേക ആപ്, കാൻസർ റജിസ്ട്രി, കാൻസർ പോർട്ടൽ, ബോൺമാരോ റജിസ്ട്രി എന്നിവ തയാറാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Cancer testing clinic in all government hopitals says chief minister