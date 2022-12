സോളർ പീഡന പരാതി: വേണുഗോപാൽ കുറ്റവിമുക്തൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സോളർ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണ കേസിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാലിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി സിബിഐ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണം വ്യാജമാണെന്നാണു സിബിഐ കണ്ടെത്തൽ.

വേണുഗോപാൽ മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ റോസ് ഹൗസിലും മറ്റൊരു മന്ത്രിയായിരുന്ന എ.പി.അനിൽ കുമാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലും കേരള ഹൗസിലുമായി 3 പ്രാവശ്യം പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണു പരാതി. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ തെളിവൊന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നാണു സിബിഐ റിപ്പോർട്ട്. മന്ത്രി തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സാക്ഷി വിഡിയോയിൽ പകർത്തിയെന്ന പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയും ശരിയല്ലെന്നു അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി.

പീഡനസമയത്തു പരാതിക്കാരി ധരിച്ചിരുന്നതായി പറഞ്ഞ 2 സാരികളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട പരാതിക്കാരിയോട് അവ ഹാജരാക്കാൻ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നൽകിയില്ലെന്നും സിബിഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഡൽഹിയിലും വിവിധയിടങ്ങളിലും സിബിഐ തെളിവെടുപ്പു നടത്തിയെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിനു സഹായകരമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. വൻ വിവാദമായ സോളർ ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ ഇതോടെ നാലാമത്തെ വ്യക്തിക്കാണു സിബിഐ ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്നത്.

നേരത്തേ എംപിമാരായ ഹൈബി ഈഡനും അടൂർ പ്രകാശിനും ഒപ്പം എ.പി.അനിൽ കുമാറിനുമെതിരായുള്ള ആരോപണം തള്ളി സിബിഐ ക്ലീൻ ചിറ്റ് കോടതിയിൽ നൽകിയിരുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി, ബിജെപി ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ എ.പി.അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി എന്നിവർക്കെതിരായ ആരോപണവും സിബിഐ അന്വേഷണത്തിലാണ്. ഈ കേസുകളിലും വൈകാതെ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

സോളർ കേസിൽ സത്യം വിജയിച്ചുവെന്ന് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തണം. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തനിക്കെതിരെ പകപോക്കൽ രാഷ്ട്രീയം നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Clean Chit for KC Venugopal by CBI in Solar Rape Case