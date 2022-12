പരാതിപ്രവാഹം; ബഫർ സോൺ പരാതികൾ 12,500 കവിഞ്ഞു; വനംവകുപ്പ് ഭൂപടത്തിന്മേൽ ഇനിയുമേറും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിലെ (ബഫർ സോൺ) ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിലേക്കു പരാതിപ്രവാഹം. ഉപഗ്രഹ സർവേയിൽ ഉൾപ്പെടാതെപോയ നിർമിതികളെക്കുറിച്ചും മറ്റും ഇ–മെയിലിലൂടെയും തപാലിലൂടെയും വനം വകുപ്പിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ച പരാതികൾ 12,500 കവിഞ്ഞു. ഇതിൽ പതിനായിരവും ഇ–മെയിലുകളാണ്. ഇവ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു കൈമാറി.

ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിലെ അടിസ്ഥാന രേഖയായി സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പിന്റെ 2020–21 ലെ കരടു ഭൂപടം സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്നലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പരാതികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പരാതികൾ അറിയിക്കാനുള്ള പ്രൊഫോമയും വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്.

എന്നാൽ, തുടർനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സർക്കുലർ ഇറങ്ങിയതോടെ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പമേറുകയും ചെയ്തു. ഭൂപടത്തിൽ ഏതൊക്കെ സർവേ നമ്പറുകൾ വരുമെന്ന വിവരം ഒരാഴ്ചയ്ക്കകമേ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാകൂ. വനം വകുപ്പ് പ്രൊഫോമ പ്രകാരമുള്ള പുതിയ അപേക്ഷകളും വിവരങ്ങളും അതിനുശേഷം സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത്. അഭിപ്രായങ്ങളും പരാതികളും അറിയിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജനുവരി 7 ആണ്. ഇ–മെയിൽ: eszexpertcommittee@gmail.com

സർവേ നമ്പർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപടം ലഭ്യമാകുന്നതു വരെ നേരിട്ടുള്ള സ്ഥലപരിശോധനയ്ക്കായി സ്ഥിരീകരണ നടപടികളിൽ ഏർപ്പെടണ‍മെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയി ഇറക്കിയ സർക്കുലറിൽ നിർദേശിക്കുന്നു. അതുവരെ വനം വകുപ്പ് തയാറാക്കിയ കരടു ഭൂപടം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. പഞ്ചായത്ത് / നഗരസഭ വാർഡ് തല സമിതി രൂപീകരിച്ചു സാങ്കേതിക വൊളന്റിയർമാർക്കു പരിശീലനം നൽകും.

പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പഞ്ചായത്ത് തല ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ 28നു തുടങ്ങുമെന്നാണ് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചതെങ്കിലും കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇതിനകംതന്നെ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് അംഗവും വില്ലേജ്, വനം ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് സ്ഥലപരിശോധന നടത്താൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്കു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നടപടികളും ജനുവരി ഏഴോടെ തീർത്ത് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ പറയുന്നത്.

English Summary: Complaint to government of kerala regarding buffer zone