നാണക്കേട്; തിരുവനന്തപുരത്തെ സംഭവങ്ങളിൽ വിമർശനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിപിഎമ്മിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ചില അരാജക പ്രവണതകൾക്ക് പാർട്ടിക്കാരും അനുബന്ധ സംഘടനകളിൽപെട്ടവരും വിധേയരാകുന്നതായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കെതിരെയാണ് ആക്ഷേപം ശക്തമായി ഉയർന്നത്. മറ്റു ജില്ലകളിലും സമാനമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി.

‘സംഘടനാരംഗത്തെ കടമകൾ’ സംബന്ധിച്ച രേഖ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ദിവസംതന്നെ തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ചില നേതാക്കൾ ബീയർ പാർലറിൽ പോയി മദ്യപിക്കുന്ന വിഡിയോയും വാർത്തയും പുറത്തുവന്നത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ചില്ലറ അലോസരമല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്. പാർട്ടിയുടെ ലഹരിവിരുദ്ധ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ, നേമം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും എസ്എഫ്ഐ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ ജെ.ജെ.അഭിജിത്, ഡിവൈഎഫ്ഐ നേമം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ആഷിക് സുബയ് എന്നിവർ മദ്യപിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ ഇരുവരെയും ഡിവൈഎഫ്ഐയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി.

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഇക്കാര്യം ഉയർന്നു. തലസ്ഥാനത്തു തന്നെ മലയിൻകീഴിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതി, സംസ്കൃത കോളജിൽ എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കൾ മദ്യപിച്ചെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്തു വന്നത്... ഇതെല്ലാം ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ദത്തുവിവാദം, പിന്നീടു കോർപറേഷനിലെ കത്തുവിവാദം എന്നിവ തലസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ വിവാദങ്ങൾ തലപൊക്കിയത്. ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു. പ്രവർത്തകരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പാർട്ടിയുടെ പ്രതിഛായയെ ബാധിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കർശനമായി തടയുന്ന തരത്തിൽ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാ‍ൻ കഴിയണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു. ജനുവരി 7, 8 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേരും.

സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായി 10 മാസത്തോളമായിട്ടും ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പദത്തിലും തുടരേണ്ടി വരുന്നത് നേരത്തേതന്നെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനത്തിനു കാരണമായിരുന്നു. പുതിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇനിയും നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഇടയില്ല. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതലക്കാരെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.

English Summary: Criticism in CPM over recent happenings in Thiruvananthapuram