പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താൽ നഷ്ടം ഈടാക്കൽ: ജപ്തി ജനുവരി 15നകം പൂർത്തിയാക്കും

കൊച്ചി ∙ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ മിന്നൽ ഹർത്താൽ ദിനത്തിലെ അക്രമങ്ങളിലുണ്ടായ നഷ്ടം ഈടാക്കാൻ സംഘടനയുടെയും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ.അബ്ദുൽ സത്താറിന്റെയും സ്വത്തുക്കളുടെ ജപ്തി നടപടികൾ ജനുവരി 15നു പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും തുടർന്നു റവന്യു റിക്കവറി നടപടി ഒരു മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കോടതി നിർദേശപ്രകാരം നേരിട്ടു ഹാജരായ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അ‍ഡീ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. വി.വേണു നടപടി വൈകിയതിൽ നിരുപാധികം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ റവന്യു റിക്കവറി നടപടി വൈകുന്നതിൽ കോടതി കടുത്ത അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു. കോടതി ഉത്തരവു നടപ്പാക്കുന്നതിൽ മനഃപൂർവമായ വീഴ്ചയില്ലെന്നു സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചു. പൊതുതാൽപര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കോടതി നിർദേശം സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികൾക്കു നിർദേശം നൽകുമെന്ന് അഡീ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി നൽകിയ ഉറപ്പു കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി. നടപടികളിലെ പുരോഗതി അറിയിക്കാൻ കേസ് ജനുവരി 18നു വച്ചു.

മിന്നൽ ഹർത്താലിനെത്തുടർന്നു ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസ് ആണു ജസ്റ്റിസ് എ.കെ.ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് സി.പി.മുഹമ്മദ് നിയാസ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്. ക്ലെയിംസ് കമ്മിഷണർക്ക് എറണാകുളം ഗവ. ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ സിറ്റിങ്ങിനു സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും സംഘടനയുടെയും അബ്ദുൽ സത്താറിന്റെയും സ്വത്തുക്കൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ റജിസ്ട്രേഷൻ ഐജി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കോടതിയുടെ ഉത്തരവാണോ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാണോ നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെന്നും ‘മാസ്റ്റർ’ ആരാണെന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും വാദത്തിനിടെ കോടതി പരാമർശിച്ചു. ശമ്പളം നൽകുന്നതു കോടതിയല്ലാത്തതിനാൽ കോടതിയെ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ചിന്ത ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ട്. ഈ ചിന്ത മാറ്റണം. നടപടി വൈകിയാൽ നീതി വൈകുന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ടാകും. ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടിവും പരസ്പരം സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും കോടതി പരാമർശിച്ചു.

വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിൽ പ്രതിയായ അബ്ദുൽ സത്താറിനെ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഹാജരാക്കാനാകുമോ എന്നതിൽ കോടതി സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം തേടി. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ നേരിട്ടു ഹാജരാകുന്നതിനു പകരം വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. അബ്ദുൽ സത്താർ വിയ്യൂരിലെ അതിസുരക്ഷാ ജയിലിലാണ്.

ബെംഗളൂരു കലാപം: എസ്ഡിപിഐ പങ്ക് ശരിവച്ച് കർണാടക

ബെംഗളൂരു ∙ 4 പേരുടെ മരണത്തിനു കാരണമായ ബെംഗളൂരു കലാപത്തിൽ, എസ്ഡിപിഐയുടെ പങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മജിസ്ട്രേട്ട്തല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കർണാടക മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകരിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ച പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണ് എസ്ഡിപിഐ.

2020ൽ ഡിജെ ഹള്ളി, കെജി ഹള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലാണ് കലാപം നടന്നത്. കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ അഖണ്ഡ ശ്രീനിവാസ മൂർത്തിയുടെ വീടിനും ഡിജെ ഹള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലും പാതയോരത്തും പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന 142 വാഹനങ്ങൾക്കും കലാപകാരികൾ തീവച്ചിരുന്നു.

എംഎൽഎയുടെ സഹോദരീപുത്രനായ നവീന്റെ സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു കലാപം. എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ 300ൽ അധികം പേർ അറസ്റ്റിലായി. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 64 കേസുകളിൽ 2 എണ്ണത്തിൽ യുഎപിഎ ചുമത്തി എൻഐഎ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

