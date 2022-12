ഭൂപടത്തിന് നിയമസാധുത‌ ഇല്ലെന്ന് കിഫ

കോഴിക്കോട് ∙ സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വനംവകുപ്പിന്റെ കരട് ഭൂപടം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നു കേരള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കിഫ). വനംവകുപ്പ് 2020–21 ൽ തയാറാക്കിയ ഈ ഭൂപടം ഒരു വർഷം മുൻപു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചതാണ്. 2022 ജൂൺ 3 ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടെ ഈ ഭൂപടവും റിപ്പോർട്ടും അസാധുവായി.

വന്യമൃഗ സങ്കേതങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ഒരു കിലോമീറ്റർ ബഫർസോൺ നിർബന്ധമാണെന്നും അവിടത്തെ നിർമിതികളുടെ കണക്കെടുക്കണമെന്നുമാണ് ജൂൺ 3ലെ വിധിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചത്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി.രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതും ഉപഗ്രഹസർവേ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും. ആ റിപ്പോർട്ട് സാധാരണക്കാർക്കു മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലല്ല എന്നതാണു പ്രശ്നം. ഫീൽഡ് സർവേ നടത്തി അതിർത്തികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിനു പരിഹാരമെന്നു കിഫ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കിഫ, കേരള കർഷക അതിജീവന സംയുക്ത സമിതി എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ ആരംഭിച്ച് കർഷകരുടെ പരാതികൾ സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി.

