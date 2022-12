പാക്കിസ്ഥാൻ ലഹരിസംഘത്തിന്റെ കണ്ണികൾ കേരളത്തിലും: എൻഐഎ

കൊച്ചി ∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ലഹരി സംഘമായ ഹാജി സലിം നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ കണ്ണികൾ കേരളത്തിലും സജീവമാണെന്നു ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) കണ്ടെത്തി. വിഴിഞ്ഞം തീരക്കടലിൽ അറസ്റ്റിലായ ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശികളെ ജയിലിൽ ചോദ്യംചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടത്. പാക്കിസ്ഥാൻ തീരത്തുനിന്നു മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിൽ ഇവർ വൻതോതിൽ രാസലഹരിയും ആയുധങ്ങളും ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും അടക്കമുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളിലേക്കു കടത്തുന്നതായും എൻഐഎ പറയുന്നു. വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം നിർജീവമായ എൽടിടിഇയുടെ സ്ലീപ്പിങ് സെല്ലുകളെയാണു ലഹരികടത്തിനു ദുരുപയോഗിക്കുന്നത്.

എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശ്രീലങ്ക സ്വദേശി സി.ഗുണശേഖരൻ നൽകിയ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻഐഎ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും എൽടിടിഇയുടെ പ്രവർത്തനം വീണ്ടും സജീവമാക്കാനുള്ള പണം നൽകുന്നതു ഹാജി സലിം നെറ്റ്‌വർക്കാണെന്നു ഗുണശേഖരൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കടൽമാർഗം ലഹരിയും ആയുധങ്ങളും കടത്തുന്നതിനു പ്രതിഫലമായാണു പണം നൽകുന്നത്. ഇറാൻ സ്വദേശികളെയും ലഹരി–ആയുധക്കടത്തിനു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പിള്ളി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഗുണശേഖരൻ അടക്കമുള്ള ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശികളുടെ മൊഴികൾ എൻഐഎ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തും. രാസലഹരിമരുന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നും ആയുധങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുമാണു ഹാജി സലിം സംഘം സ്വരൂപിക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുടെ പിന്തുണയും ഇവർക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന സൂചനയും പ്രതികളുടെ മൊഴികളിലുണ്ട്.

ശ്രീലങ്കയിലെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ചാവേർ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തിയ സംഘവുമായി സമീപകാലത്തു കോയമ്പത്തൂരിലും മംഗളൂരുവിലും സ്ഫോടനം നടത്തിയവർക്കു ബന്ധമുള്ളതിന്റെ തെളിവുകളും എൻഐഎക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കുകളോടെ പിടിക്കപ്പെട്ട ഷാരിഖ് സ്ഫോടനത്തിനു മുൻപ് കേരളത്തിൽ തങ്ങിയതായും എൻഐഎ കണ്ടെത്തി.

