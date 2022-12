പ്രൊഫോമ ആശയക്കുഴപ്പം: പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

കൽപറ്റ ∙ വനം വകുപ്പിന്റെ ബഫർസോൺ കരടു ഭൂപടത്തിലുൾപ്പെട്ട ജനവാസമേഖലകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഉപഗ്രഹ സർവേയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയ ജനവാസമേഖലയിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും ഒരേ പ്രൊഫോമ നൽകിയതിൽ പിഴവുണ്ടായതു പരിശോധിച്ച് പരിഹരിക്കുമെന്നു മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിലെ നിർദേശപ്രകാരം, ഉപഗ്രഹ സർവേയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത നിർമിതികൾ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രൊഫോമ തന്നെയാണ് ജനവാസമേഖലകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പവും നൽകേണ്ടത്. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ഒരേ പ്രൊഫോമ നൽകിയത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണു മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ.

ഒരേ പ്രൊഫോമയിൽ വ്യത്യസ്ത പരാതികൾ അറിയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നു വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ വയനാട്ടിലടക്കം ഹെൽപ് ഡെസ്ക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലായി. ചിലതു പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി അയയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഹെൽപ് ഡെസ്ക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത്. വനം വകുപ്പിന്റെ കരടു ഭൂപടത്തിലെ ബഫർസോണിൽപെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചു പരാതി നൽകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നതിൽ അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നു. ജനുവരി 7 ആണ് പരാതികൾ അറിയിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി.

English Summary: Proforma confusion to be solved says minister A.K. Saseendran