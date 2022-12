ലഹരി അരുത്; എല്ലാ പുതുവത്സര, ഡിജെ പാർട്ടികളും നിരീക്ഷിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാജ്യാന്തര ലഹരിക്കടത്തു സംഘങ്ങളുടെ തെക്കൻ റൂട്ടിൽ കേരളത്തിന്റെ സമുദ്രതീരവും ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ പുതുവത്സരത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണമെന്നു കേന്ദ്ര നർകോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ നിർദേശം നൽകി. രാസലഹരി ഉപയോഗവും വിൽപനയും കേരളത്തിൽ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസും എക്സൈസും നർകോട്ടിക് ബ്യൂറോയും എല്ലാ പുതുവത്സര ഡിജെ പാർട്ടികളും നിരീക്ഷിക്കും.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം നേവിയുടെയും തീരസേനയുടെയും പ്രതിനിധികളും കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന ഏജൻസികളും ചേർന്നുള്ള ‘എൻകോഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്’ സംസ്ഥാനത്തു രൂപീകരിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയർമാനും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി കൺവീനറുമാണ്. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപിയാണു നോഡൽ ഓഫിസർ. ഓരോ ജില്ലയിലും ആന്റി നർകോട്ടിക് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എഎൻടിഎഫ്) രൂപീകരിച്ചാണു പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒക്ടോബറിൽ കേരള തീരത്തുനിന്നു പിടിച്ച 200 കിലോ ഹഷീഷ് പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള സംഘത്തിന്റേതാണെന്ന് എൻസിബി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത് തീരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സേനയെ വിന്യസിച്ചു പരിശോധന ശക്തമാക്കണമെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. റജിസ്ട്രേഷൻ കൃത്യമാക്കി അനധികൃത മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ പിടികൂടാനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ചേർത്തു കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതികൾ ഉണ്ടാക്കാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പലവട്ടം ലഹരിക്കേസിൽപെട്ടയാളെ തടവിൽ വയ്ക്കാൻ ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലഹരിക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ കർശനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നർകോട്ടിക് ആക്ടിൽ കർശന വ്യവസ്ഥകൾ ചേർത്ത പിറ്റ് (പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ഇല്ലിസിറ്റ് ട്രാഫിക് എൻഡിപിഎസ്) പ്രകാരം കുറ്റവാളികളെ 2 വർഷം വരെ തടവിൽ വയ്ക്കുന്നതിനു പൊലീസ് നടപടി തുടങ്ങി. പലതവണ ലഹരിക്കേസുകളിൽ പെടുന്നവരെയാണു തടവിൽ വയ്ക്കുക. ഇതുപ്രകാരം കൊട്ടാരക്കര കണ്ണംകോട് ഹസീന മൻസിലിൽ സിയാദിനെ തടവിൽ വയ്ക്കാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടു. ആഭ്യന്തര അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. വി.വേണുവിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്.

കേരളത്തിൽ 125 പേരെ ഇത്തരത്തിൽ തടവിൽ വയ്ക്കാൻ പൊലീസ്‍ പട്ടിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലഹരിക്കേസുകളിൽ പിടിയിലാകുന്നവർ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി വീണ്ടും ഇടപാടു നടത്തുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെത്തുടർന്നാണ് ‘പിറ്റ്’ എൻഡിപിഎസ് നടപ്പാക്കുന്നത്.

English Summary: New year DJ parties to be under monitoring regarding drugs