നിദ ഇന്ന് തിരികെയെത്തും; നിത്യതയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ

മുംബൈ/അമ്പലപ്പുഴ∙ മെഡലുകൾക്കു പകരം പുഷ്പചക്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഫാത്തിമ നിദ ഇന്നു വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തും. ആർപ്പുവിളികൾ ഉയരേണ്ടിയിരുന്ന വീടും നാടും കുഞ്ഞുതാരത്തിന്റെ അന്ത്യയാത്രയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. നാഗ്പുരിൽ ദേശീയ സൈക്കിൾ പോളോ ചാംപ്യൻഷിപ്പിന് എത്തി, ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്കുള്ള കുത്തിവയ്പിനു പിന്നാലെ വ്യാഴാഴ്ച മരിച്ച അമ്പലപ്പുഴ കാക്കാഴം സ്വദേശിനി ഫാത്തിമ നിദ ഷിഹാബുദ്ദീന്റെ (10) കബറടക്കം ഇന്നു ജൻമനാട്ടിൽ നടത്തും.

വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നാഗ്പുരിലെത്തിയ പിതാവ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിലെത്തി മകളുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം തൊട്ട് വിങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടുനിന്നവർക്കും ദുഃഖമടക്കാനായില്ല. നിദയുടെ മരണം ഇനിയും ടീമിലെ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. താമസവും ഭക്ഷണവും ഒരുക്കാതെ ദേശീയ ചാംപ്യൻഷിപ് സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ സൈക്കിൾ പോളോ ഫെഡറേഷനെതിരെയും ചികിത്സപ്പിഴവ് വരുത്തിയ ശ്രീകൃഷ്ണ ആശുപത്രിക്കെതിരെയും ഷിഹാബുദ്ദീൻ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. മൃതദേഹം വിമാനമാർഗം രാവിലെ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കും.

മൃതദേഹം എത്തിക്കാനും ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുമായി കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി നിദയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ മന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാൻ പറഞ്ഞു. ചികിത്സാപ്പിഴവ് മൂലമാണ് മരണമെന്ന പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാൻ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി, മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി, കായിക മന്ത്രി എന്നിവർക്കും കത്തയച്ചു.

ഭാരവാഹികൾ ഹാജരാകണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ ഫാത്തിമ നിദയുടെ മരണത്തിൽ, സൈക്കിൾ പോളോ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറി, സൈക്കിൾ പോളോ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള സെക്രട്ടറി എന്നിവർ 12ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. കേരള സൈക്കിൾ പോളോ അസോസിയേഷൻ നൽകിയ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജിയിലാണു ജസ്റ്റിസ് വി.ജി.അരുണിന്റെ ഉത്തരവ്.

സ്പോൺസർ ചെയ്ത ടീമിനു ഭക്ഷണം, താമസം, യാത്ര തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയില്ലെന്നും ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകൾ ലംഘിച്ചെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ദേശീയ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് കേരള സൈക്കിൾ പോളോ അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ടീമിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നു.

