പട്ടിത്താനം ബൈപാസിൽ 2 കാറുകളും മിനി വാനും കൂട്ടിയിടിച്ചു; യുവാവ് മരിച്ചു

ഏറ്റുമാനൂർ ∙ പട്ടിത്താനം ബൈപാസ് റോഡിൽ 2 കാറുകളും മിനി വാനും കൂട്ടിയിടിച്ചു യുവാവ് മരിച്ചു. പരുക്കേറ്റ 3 പേരെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മാണി സി.കാപ്പൻ എംഎൽഎയുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ് അംഗവും പാലാ വള്ളിച്ചിറ തോട്ടപ്പള്ളിൽ ജോബിയുടെ മകനുമായ രാഹുൽ ജോബി (24) ആണു മരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെ പട്ടിത്താനം ഏറ്റുമാനൂർ ബൈപാസ് റോഡിൽ പാറേക്കണ്ടം ജംക്‌ഷനിലായിരുന്നു അപകടം. പാലായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ബന്ധുവിന്റെ കോട്ടയത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നു സാധനങ്ങൾ എടുത്ത ശേഷം തിരിച്ചുവരികയായിരുന്നു രാഹുലും സുഹൃത്തുക്കളും. ഈ സമയം ബൈപാസ് റോഡിലൂടെ മണർകാട് ഭാഗത്തേക്കു വന്ന മറ്റൊരു കാർ ഇവരുടെ വാഹനത്തിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ രാഹുൽ ഇരുന്ന ഭാഗത്താണു കാർ ഇടിച്ചത്.

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിൽ വട്ടം കറങ്ങിയ കാർ പാലാ–ഏറ്റുമാനൂർ റൂട്ടിൽ എത്തിയ മിനി വാനിലും ഇടിച്ചു. തകർന്ന കാറിൽ നിന്നു പരുക്കേറ്റവരെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രാഹുലിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഏറ്റുമാനൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടി സ്വീകരിച്ചു. രാഹുൽ ജോബിയുടെ സംസ്കാരം നടത്തി.

ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി മാണി സി.കാപ്പൻ എംഎൽഎയോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന രാഹുൽ കാനഡയിലേക്കു പോകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. പ്ലാശനാൽ മുതലക്കുഴിയിൽ കുടുംബാംഗം മിനി ജോബിയാണു മാതാവ്. സഹോദരങ്ങൾ: നിഖിൽ, ദിയ.

English Summary: Accident at Ettumanoor Bypass: Personal Staff of Mani C Kappan Dies