സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ ചർച്ച പങ്കുവയ്ക്കാനില്ല: പി. ജയരാജൻ

കണ്ണൂർ ∙ മൊറാഴയിലെ ആയുർവേദ റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനമുന്നയിച്ചുവെന്ന വാർത്ത പൂർണമായി നിഷേധിക്കാൻ പി.ജയരാജൻ തയാറായില്ല. സമൂഹത്തിലെ പല തെറ്റായ പ്രവണതകളും പാർട്ടി കേഡർമാരിലേക്കും വരും. പാർട്ടിക്കകത്ത് തെറ്റായ പ്രവണതകൾക്കെതിരായ ഉൾപാർട്ടി സമരം സ്വാഭാവികമായും നടക്കും.

അതിന്റെ ഭാഗമായി പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രേഖയാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചത്. ആ തെറ്റുതിരുത്തൽ രേഖയുടെ ഭാഗമായി പാർട്ടിക്കകത്തെ തെറ്റായ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്നതല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാനല്ല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നതെന്നും പി.ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് എത്രയോ പേർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതു ശരിയായ രീതിയല്ല. പാർട്ടി എടുത്ത തീരുമാനമാണു മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിപിഎം എന്ന വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തെ താറടിച്ചു കാണിക്കാനാണ് വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇ.പി.ജയരാജൻ പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതനായ നേതാവാണ്. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ നേതാവാണ്. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം റിസോർട്ട് നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഈ റിസോർട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും താൻ പോയിട്ടില്ലെന്നും പി.ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

ബിഷപ്പിനെക്കണ്ട് ‘ബഫർസോണി’ൽ ഇ.പി. ജയരാജൻ

തലശ്ശേരി ∙ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം ചർച്ചയാകുമ്പോൾ, എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ ആർച്ച് ബിഷപ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനിയെ സന്ദർശിച്ചു. ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ കർഷകർക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മലയോരമേഖലയിലെ കർഷകരുടെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ആർച്ച് ബിഷപ് കൺവീനറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി. കർഷകരെ മറന്നൊരു നിലപാട് എടുക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കില്ലെന്നും കർഷകരുടെ ഭൂമി ബഫർ സോണായി മാറ്റുന്നതിന് ഒരിക്കലും കൂട്ടുനിൽക്കില്ലെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

