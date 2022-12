എംജിയിൽ അരയേക്കറിലെ മുളങ്കാട് വെട്ടി: ‘ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കാശുമുടക്കി കാടുണ്ടാക്കണം’

കോട്ടയം ∙ എംജി സർവകലാശാലാ വളപ്പിൽനിന്നു വെട്ടിക്കളഞ്ഞ മുളങ്കാടിനു പകരം സ്വന്തം ചെലവിൽ മുള വച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ ഡപ്യൂട്ടി റജിസ്ട്രാർക്കു സർവകലാശാല ഉത്തരവു നൽകി. ക്യാംപസിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച പച്ചപ്പു നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രഫ. സി.ടി.അരവിന്ദകുമാറിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

എംജി സർവകലാശാലാ ക്യാംപസിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പെഡഗോജിക്കൽ സയൻസിന്റെ പരിസരത്ത് അരയേക്കറിലെ മുളങ്കാടുകൾ മാസങ്ങൾക്കു മുൻപു വെട്ടിക്കളഞ്ഞതു സംബന്ധിച്ചു ‘മനോരമ’ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. വെട്ടിക്കളയാൻ നിർദേശിച്ച ഡപ്യൂട്ടി റജിസ്ട്രാർ സ്വന്തം ചെലവിൽ ക്യാംപസിൽ മുള വച്ചുപിടിപ്പിച്ച ശേഷം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ പുരോഗതി അറിയിക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്. ഔഷധ സസ്യ–ഫല വർഗങ്ങളിൽപെട്ട ചെടികളും തൈകളും വച്ചുപിടിപ്പിക്കാനാണു മുള വെട്ടിയതെന്നാണു ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ വിശദീകരണം.

English Summary: Punishment to officer for cutting bamboo trees in Mahatma Gandhi university