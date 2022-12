പ്രസവാവധി എടുത്താലും പഠനം മുടങ്ങില്ല; വർഷം നഷ്ടപ്പെടില്ല

കോട്ടയം ∙ എംജി സർവകലാശാല വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് പുതുതായി അനുവദിച്ച പ്രസവാവധി ആനുകൂല്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പഠനവും പരീക്ഷയും മുടങ്ങില്ലെന്നും വർഷം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നും അധികൃതർ. കോഴ്സിന് (സെമസ്റ്റർ) ഇടയിൽ പ്രസവാവധി എടുക്കുന്നവരെ അതേ സെമസ്റ്ററിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും.

ഒരു സെമസ്റ്ററിലെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെയുള്ള റഗുലർ വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം അതേ സെമസ്റ്ററിലെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവസരം നൽകും. സെമസ്റ്റർ കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് പ്രസവാവധിക്കുശേഷം തിരിച്ചെത്തിയാൽ സ്വന്തം ബാച്ചിനൊപ്പം പഠനം തുടരാം.

പ്രാക്ടിക്കൽ, ലാബ്, വൈവ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവസരം നൽകും. പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പിന്റെ മേധാവിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയാൽ മതി. ഡിഗ്രി, പിജി വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് സെമസ്റ്റർ മുടങ്ങാതെ പ്രസവാവധി അനുവദിക്കാൻ എംജി സർവകലാശാലാ സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തീരുമാനിച്ചത്.

സർവകലാശാലയിലെ വിവിധ പഠന വകുപ്പുകളിലെയും അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെയും ഡിഗ്രി, പിജി, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്, പ്രഫഷനൽ കോഴ്‌സുകൾ (നോൺ ടെക്‌നിക്കൽ) എന്നിവയിലെ വിദ്യാർഥിനികൾക്കാണ് പ്രസവാവധി ലഭിക്കുക.

∙ ‘പഠനരംഗത്ത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിഷ്കാരം കൂടി മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് തീരുമാനം. ഇനി 4 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് വരികയാണ്. കൂടാതെ ബിഎഡ് പഠനം 2 വർഷമാക്കി. പിജിയും വിവാഹവും കഴിഞ്ഞാണ് പലരും ബിഎഡ് പഠിക്കാൻ എത്തുന്നത്. ഈ അവസരങ്ങളിൽ മുടക്കമില്ലാതെ പഠനം തുടരുന്നതിനുള്ള അവസരം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. എല്ലാ രംഗത്തും തുല്യത പറയുമ്പോഴും അതിനുള്ള അവസരം കൂടി ഒരുക്കണമെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകണം.’ – ഡോ. എസ്.ഷജീലാബീവി (സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗം എംജി സർവകലാശാല)

English Summary: Studies will not be affected even if maternity leave availed