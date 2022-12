കാർ നിയന്ത്രണം തെറ്റി ചിറയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; 2 പേർ മരിച്ചു

മലയാറ്റൂർ∙ മലയടിവാരത്തെ മണപ്പാട്ടുചിറയിലേക്കു കാർ നിയന്ത്രണം തെറ്റി മറിഞ്ഞു 2 പേർ മരിച്ചു. ഇടുക്കി മുരിക്കാശേരി മണ്ണുമുകളേൽ വിജയൻ നായരുടെ മകൻ ബിനു വി. നായർ (42), ഇടുക്കി ഉപ്പുതറ കല്ലറത്തിൽ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ മകൻ കെ.യു. ശ്രീനിവാസൻ (41) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. പെരുമ്പാവൂർ ഗുരുകുലം ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരാണ്. ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്കു മലയാറ്റൂരിൽ നിന്നു പച്ചമരുന്നു ശേഖരിക്കാൻ എത്തിയതാണ് ഇവർ.

ഇരുവരും കയറിയതിനു ശേഷം കാർ തിരിക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു ചിറയിലേക്കു വീഴുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ കൂടെ വന്നിരുന്ന പെരുമ്പാവൂർ ഇരിങ്ങോൾ സ്വദേശി അഖിൽ കാറിൽ കയറിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അപകടത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു. 110 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ചിറയ്ക്കു‍ 18 മുതൽ 40 അടി വരെ താഴ്ചയുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ വീണ കാറിന്റെ വാതിൽ ലോക്കായതിനാൽ ഇരുവർക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു.

അഗ്നിരക്ഷാ സേന അങ്കമാലി, പെരുമ്പാവൂർ, ആലുവ യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാലടി പൊലീസിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തെ പ്രയത്നത്തിനു ശേഷമാണു കാറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരുടെ മൃതശരീരം പുറത്തെടുത്തത്. കാറിന്റെ വാതിലുകൾ പൊളിച്ചു സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിലൂടെയാണു കാറിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. കാർ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചു കരയ്ക്കു കയറ്റി. മലയാറ്റൂർ നക്ഷത്രതടാകം മെഗാ കാർണിവൽ ഇന്നു തുടങ്ങാനിരിക്കെ ഉണ്ടായ അപകടം നാടിനു ഞെട്ടലായി.

ബിനുവിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്നു 11 നു വീട്ടുവളപ്പിൽ. അമ്മ: ലളിതാംബിക. സഹോദരങ്ങൾ: ബിജു, ബിന്ദു, ബിജി. ശ്രീനിവാസന്റെ സംസ്‌കാരം ഇന്നു 12നു വീട്ടുവളപ്പിൽ. ഭാര്യ: ശ്രീന, മകൾ: ശ്രീലക്ഷ്മി.

