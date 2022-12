രേഖ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടിൽ ഇപി; സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുമോയെന്ന് ആകാംക്ഷ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പാർട്ടി നേരത്തേ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയം അനാവശ്യമായി കുത്തിപ്പൊക്കുകയാണ് പി.ജയരാജൻ ചെയ്തതെന്ന പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ഇ.പി.ജയരാജൻ. ഏതാനും ദിവസം മുൻപും ഇരു നേതാക്കളും പരസ്പരം കണ്ടതാണ്. അതിനു ശേഷം താൻ പങ്കെടുക്കാത്ത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ജയരാജൻ ഇതിനു തുനിയുമെന്ന് ഇപി വിചാരിച്ചതല്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പ്രതിഷേധത്തിലും പ്രത്യാക്രമണ മൂഡിലുമാണ് ഇ.പി.ജയരാജൻ. എന്നാൽ, എന്താണ് പ്രതിവിധി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു തന്നെ വ്യക്തത ആയില്ലെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്.

കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ കണ്ണൂരിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനു മുന്നിലും നേരത്തേ വരികയും അദ്ദേഹം മയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു വിഷയം പൊടുന്നനെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ആരോപണമായി ഉയർന്നതിനു പിന്നിൽ പുതിയ സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ പിൻബലം ജയരാജൻ കാണുന്നു. എൺപതോളം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആരോപണം അഴിച്ചുവിട്ടതിൽ തന്നെ ഇപി അപാകത കാണുന്നു .

കണ്ണൂരിലെ ആയുർവേദ റിസോർട്ട് പാർട്ടിയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിലുള്ള സ്ഥാപനമല്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം പാർട്ടിയെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മകനും ഭാര്യയും ഡയറക്ടർമാരായതും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയുമായി നേരിട്ടു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതു സംഘടനാ മര്യാദയല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ജയരാജൻ. പി.ജയരാജൻ രേഖാമൂലം പരാതി കൊടുത്താലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം.

എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ ആരോഹണവും തന്നെ അലട്ടുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിശ്രമ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ സൂചന സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനു തന്നെ നൽകിയ ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരം വിട്ടത്. അങ്ങനെ പിൻവാങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപമാനിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന വികാരമാണ് ജയരാജന് ഇപ്പോഴുള്ളത്. റിസോർട്ടിന്റെ തലപ്പത്തു നിന്ന് അടുത്തയിടെ മാറിയ വ്യക്തി പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലെ ചിലരെ കണ്ടെന്ന വിവരവും അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടി. അതിനു ശേഷമാണ് ജയരാജൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചതെന്നും വിചാരിക്കുന്നു.

ഇനി നിശ്ശബ്ദനാകാൻ ഇല്ലെന്നും തുറന്നു പറയാനുള്ള വേദികൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുമുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ഇ.പി.ജയരാജൻ. എന്നാൽ, വെള്ളിയാഴ്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിനു തുനിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സസ്പെൻസ് നിലനിർത്തുന്നു.

English Summary: EP Jayarajan stand on P Jayarajan allegation against him