പാർട്ടിയിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയായി; പിണറായിക്ക് അതൃപ്തി ?

തിരുവനന്തപുരം∙ പി.ജയരാജൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി പിണറായിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നു.

പാർട്ടിയിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയായതിലെ അതൃപ്തി പിണറായി പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നാണു വിവരം. പി.ജയരാജനോ ഇ.പി.ജയരാജനോ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദനോ ഇന്നലെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

വിഷയം പിബി ചർച്ച ചെയ്യുമോ എന്നു ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ‘ഡൽഹിയിൽ തണുപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട്’ എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുചോദ്യം. ‘നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തേക്കു വരും’ എന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.

English Summary: Political crisis in CPM after E.P.Jayarajan and P.Jayarajan issues controversial statements