കോർപറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി: 578 തസ്തികകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ 6 കോർപറേഷനുകളിലും 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലുമായി 578 തസ്തികകൾ നിർത്തലാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ്, ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർ, ചെയിൻമാൻ, ക്ലീനർ, സോഷ്യൽ വർക്കർ തുടങ്ങി 24 വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകളാണു നിർത്തലാക്കുന്നത്. നഗരസഭകളിൽ അക്കൗണ്ട്സ്, മാലിന്യനിർമാർജന /ആരോഗ്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ പുതുതായി 354 തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മറ്റു ചിലതു നിർത്തലാക്കുന്നതു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അധികബാധ്യത വരാതിരിക്കാൻ നിലവിലുള്ളവ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ നൽകിയ തൊഴിൽ പഠന റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. അപ്രധാനമെന്നു കണ്ട് ഈ തസ്തികകൾ നിർത്തലാക്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നൽകിയ ശുപാർശ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 437 തസ്തികകളും ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ്, ഡ്രൈവർ, ടൈപ്പിസ്റ്റ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേതാണ്. ബാക്കി 141 തസ്തികകളിൽ പലതും 1970 ൽ മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവീസ് രൂപീകരിക്കും മുൻപ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപറേഷനുകളും സ്വന്തമായി തസ്തിക നിർണയം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് നിലവിൽ വന്നതാണ്. നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാർ വിരമിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവ ഒഴിവാക്കും.

ടൈപ്പിസ്റ്റ് വേണ്ടെന്ന് ശമ്പള കമ്മിഷനും

ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക നിർത്തലാക്കാൻ സംസ്ഥാന ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിഷൻ നേരത്തേ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല. ഇതു വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് തദ്ദേശ വകുപ്പിലെ നടപടികൾ. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഈ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ പുനർവിന്യസിക്കാനുള്ള ശുപാർശയും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

