കണ്ണൂരങ്കത്തിൽ കണ്ണുകലങ്ങി സിപിഎം; ജയരാജ യുദ്ധത്തിന്റെ ആധിയിൽ പാർട്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പി.ജയരാജൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം പിടിച്ചുലയ്ക്കുമ്പോൾ നിലപാട് എടുക്കാനാവാതെ സിപിഎം കുഴയുന്നു. പി.ജയരാജന്റെ ആക്ഷേപത്തിന്മേൽ പാർട്ടി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് ഇ.പി.ജയരാജനോടുള്ള അവിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാകും. പിൻവാങ്ങി നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം പാർട്ടി ഒരു നിലപാടു കൂടി എടുത്താൽ പിന്നെ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തു തുടരുമെന്നു കരുതാൻ കഴിയില്ല. തിരിച്ച് പി.ജയരാജന്റെ ആരോപണം തള്ളിയാൽ അഴിമതിക്കും ജീർണതയ്ക്കും എതിരെയുള്ള പാർട്ടിയുടെയും പുതിയ സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെയും നിലപാടിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതുമാകും.

ഡൽഹിയിൽ പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ യോഗത്തിലും പുറത്തും നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പോംവഴി നിർദേശിച്ചേക്കും. പിണറായി വിജയനും എം.വി.ഗോവിന്ദനും ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തോടെ മാത്രമേ പാർട്ടി നിലപാട് അന്തിമമാകാൻ ഇടയുള്ളൂ. ആ യോഗത്തിൽ ഇ.പി.ജയരാജൻ പങ്കെടുത്താൽ കൂടുതൽ കലുഷിതമാകാം. അതുകൊണ്ടു സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുൻപു തന്നെ ധാരണയുണ്ടാക്കി അത് യോഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാനാണ് നേതാക്കൾ ആലോചിക്കുന്നത്.

കണ്ണൂരിലെ പ്രധാനികൾ തമ്മിലെ അങ്കം പാർട്ടി അണികളിൽ വലിയ തോതിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പുറമേ ഏകശിലാ സ്വാഭാവത്തോടെ നിന്നു വന്നതാണ് കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി. ആ കെട്ടുറപ്പിലാണു വിള്ളൽ വീണത്.

കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനു പകരം എം.വി.ഗോവിന്ദൻ സെക്രട്ടറി ആയ സാഹചര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പി.ജയരാജൻ ആരോപണം അഴിച്ചു വിട്ടത്. എഴുതി നൽകിയാൽ അന്വേഷിക്കാം എന്ന നിലപാട് ഗോവിന്ദൻ എടുത്തത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ കൂടിയാലോചനയ്ക്കു ശേഷമായിരുന്നു.

സെക്രട്ടറി ആയ ശേഷം നിസ്സഹകരിക്കുന്ന ഇ.പി.ജയരാജനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് തന്റെ ബാധ്യതയായി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ കാണുന്നില്ല. ഏത് ഉന്നത നേതാവാണെങ്കിലും അഴിമതി കാട്ടിയാൽ സന്ധി ചെയ്യില്ല എന്ന നിലപാട് പാർട്ടി എടുക്കണമെന്ന സമീപനമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്.

പി.ജയരാജനെ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ചയോളം മുൻപ് ഇ.പി.ജയരാജനെയും പിണറായി കണ്ടതായി വിവരമുണ്ട്. തന്നെ ഏൽപിച്ച ജോലികളോട് നീതി പുലർത്താതെ ജയരാജൻ മാറി നിൽക്കുന്നതിനോടു പിണറായി നീരസത്തിലാണ്. എന്നാൽ, ഇരുവരും തമ്മിലെ ദൃഢബന്ധത്തെ അതു ബാധിച്ചതായി ആരും കരുതുന്നില്ല.

പൊതുവിൽ അഴിമതിയുടെ പേരു പറഞ്ഞ് നേതാക്കളെ പൊതുമധ്യത്തിൽ അപമാനിക്കുന്നതിനോടു പിണറായി യോജിക്കാറില്ല. താൻ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനു കാരണം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇപിയെ അഴിമതിക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇടയില്ല. അതേസമയം, പി.ജയരാജനെ ഒത്തുകൊണ്ടുപോകുകയും വേണം. ഇക്കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ 8 പുതുമുഖങ്ങളെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടും ജയരാജനെ മാറ്റിനിർത്തി ഒടുവിൽ ഖാദി ബോർഡ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വച്ചു നീട്ടിയത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന ചോദ്യം നേതാക്കൾക്ക് ഇടയിൽ ഉയരാം. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നു കൂടുമാറി വന്ന ശോഭന ജോർജ് വഹിച്ച പദവിയാണ് കണ്ണൂരിലെ പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാവിന് പാർട്ടി നൽകിയത്.

English Summary: CPM in a fix over P. Jayarajan allegation against EP Jayarajan