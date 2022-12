കണ്ണൂർ റിസോർട്ട് വിവാദം: ഓഹരിയിൽ മുന്നിൽ ഇ.പി കുടുംബം; 91.99 ലക്ഷത്തിന്റെ ഓഹരികൾ

കണ്ണൂർ ∙ സിപിഎമ്മിൽ പി.ജയരാജന്റെ ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് വിവാദമായ കണ്ണൂർ ആയുർവേദിക് മെഡിക്കൽ കെയർ കമ്പനിയിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജന്റെ ഭാര്യ പി.കെ.ഇന്ദിരയ്ക്ക് – 81.99 ലക്ഷം രൂപ. മകൻ പി.കെ.ജയ്സനു 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തമാണുള്ളത്. രണ്ടു പേർക്കുമായി 9199 ഓഹരികളുണ്ട്. അയ്യായിരവും അതിൽ താഴെയുമാണ് മറ്റു നിക്ഷേപകരുടെ ഓഹരി.

ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് മാനേജരായി വിരമിച്ചശേഷം ഇന്ദിര ചെയർപഴ്സൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 2021 ഡിസംബർ 17നു ചേർന്ന ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് യോഗമാണ് ഇന്ദിരയെ ചെയർപഴ്സനായി നിശ്ചയിച്ചത്. നേരത്തേ ജയ്സനായിരുന്നു ചെയർമാൻ.

സിപിഎം നേതാക്കളുടെ വിശ്വസ്ത കരാറുകാരൻ കെ.പി.രമേഷ്കുമാറിനെ 2022 ജൂലൈ 20നു ചേർന്ന ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് യോഗം മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കിയത് ഇ.പി.ജയരാജനുമായി ഇടഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണെന്നാണു വിവരം. ഡയറക്ടർമാരിലൊരാളായ സി.കെ.ഷാജിയെ പകരം എംഡിയാക്കുകയും ചെയ്തു. കമ്പനി പൂർണമായി ഇ.പി.ജയരാജന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണു പുറത്തുവന്നത്.

ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽനിന്നു വിരമിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച തുക ഇന്ദിര കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സിഇഒ തോമസ് ജോസഫ് പറയുന്നത്. അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് പണം കൈമാറിയതെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് ഇ.പി.ജയരാജൻ പാർട്ടി നേതാക്കളെ അറിയിച്ചതെന്നാണു വ്യക്തമാകുന്നത്.

