തുടർനടപടി സംസ്ഥാനത്ത്; സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചർച്ച വെള്ളിയാഴ്ച, ഇന്നു പിബിയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത

ന്യൂഡൽഹി / തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽനിന്നു തന്നെ ഉയർന്ന അനധികൃത സ്വത്ത് ആരോപണത്തിൽ തുടർനടപടി സംസ്ഥാന തലത്തിലായിരിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തു ചേരുന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം പരിശോധിച്ചശേഷം മതി ഇടപെടലെന്ന അഭിപ്രായമാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്. വിഷയം ഇന്നു പിബിയിൽ ചർച്ചയ്ക്കു വന്നേക്കുമെങ്കിലും അഴിമതിയാരോപണം അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതു സംസ്ഥാന നേതൃത്വമാണെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്.

നിലപാട് പരസ്യമാക്കി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ വെട്ടിലാക്കാനോ ആരോപണവിധേയരെ സംരക്ഷിക്കാനോ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തയാറായേക്കില്ല. ഇ.പി.ജയരാജൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമാണെന്നതു കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തു പരിശോധനയ്ക്കു വിലക്കില്ലെന്നു നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. അച്ചടക്കനടപടി വേണ്ടിവന്നാലേ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയുടെ അനുവാദം ആവശ്യമുള്ളൂ.

അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഇന്നലെ രണ്ടുതരത്തിലായിരുന്നു. പിബി യോഗത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ആരോപണം സൂചിപ്പിച്ച് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ, ആരോപണം മാധ്യമസൃഷ്ടി മാത്രമാണെന്നും പിബിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ ഗോവിന്ദന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണമായിരുന്നു ഇത്.

മൗനം തുടരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പിബി യോഗത്തിനു മുൻപ് യച്ചൂരിയെ തനിച്ചു കണ്ടു സംസാരിച്ചു. തന്റെ നിലപാട് പിണറായി വ്യക്തമാക്കിയതാണു വിവരം. ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാണെങ്കിലും നേതാക്കൾ അതു നിഷേധിക്കുന്നു. പല തലങ്ങളിലുള്ള നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന സമാനമായ ആരോപണങ്ങളും മൂല്യച്യുതി സംബന്ധിച്ച വിമർശനങ്ങളും പൊതുവിൽ പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനം വരുമെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. ‌തീരുമാനം അടുത്ത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വരെ നീളുമെന്നും വാദമുണ്ട്. സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കുക സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റല്ല, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ്.

അതുവരെ പാർട്ടി നിലപാട് പരസ്യപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ അത് ഇ.പി.ജയരാജനെ സംശയമുനയിൽ നിർത്തും. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിൽ ജയരാജൻ പങ്കെടുക്കുമോ എന്നതും നിർണായകം.

English Summary: CPM state faction to decide on investigation against EP Jayarajan