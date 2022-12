‘വൈദേകത്തിന്’ അടിത്തറയിട്ടത് ജയരാജന്റെ മകനും രമേഷും; ജൂലൈയിൽ രമേഷിനെ നീക്കി

കണ്ണൂർ ∙ സിപിഎമ്മിൽ വിവാദ കൊടുങ്കാറ്റുയർത്തിയ ‘വൈദേകം’ ആയുർവേദ റിസോർട്ട് തുടങ്ങാൻ മുൻകയ്യെടുത്തതു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ.പി.ജയരാജന്റെ മകൻ പി.കെ.ജയ്സണും സിപിഎം നേതാക്കളുടെ വിശ്വസ്ത കരാറുകാരൻ പി.കെ.രമേഷ് കുമാറും. ജയ്സൺ ചെയർമാനും രമേഷ് കുമാർ എംഡിയുമായാണ് 2014 ഡിസംബർ 9ന് കണ്ണൂർ ആയുർവേദിക് മെഡിക്കൽ കെയർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ കമ്പനി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ജയരാജന്റെ ഭാര്യ പി.കെ.ഇന്ദിര ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ഡയറക്ടർമാരെ പിന്നീട് ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. 2021 ഡിസംബർ 17 മുതൽ കമ്പനിയുടെ ചെയർപഴ്സനുമാണ് ഇന്ദിര.

15 ഡയറക്ടർമാരെ വരെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ബോർഡിൽ നിലവിൽ 11 പേരാണുള്ളത്. സാമ്പത്തിക തർക്കമാണു വിവാദങ്ങൾക്കു പിന്നിലെന്നു സംശയിക്കുന്നതായി റിസോർട്ട് സിഇഒ തോമസ് ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരുന്നു.

ജയ്സന്റെ ബിസിനസ് സംരംഭത്തിൽ രമേഷ് പങ്കാളിയാകുന്നത് ഇ.പി.ജയരാജനുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയാണ്. തലശ്ശേരിയിലെ കരാറുകാരനായിരുന്ന എം.സി.ലക്ഷ്മണന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോലിയായിരുന്നു ആദ്യ കാലത്ത് രമേഷിന്. പിന്നീട് മാനേജരായി. ലക്ഷ്മണന്റെ മരണത്തോടെ രമേഷിനു കരാർ ജോലിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സഹായം നൽകിയതു സിപിഎം നേതാക്കളായിരുന്നുവെന്നാണു വിവരം.

പിന്നീട് സിപിഎം സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉന്നത നേതാക്കളുടെ വീടുകളുടെയും നിർമാണം ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയിരുന്നത് രമേഷാണ്. പാർട്ടിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒട്ടേറെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നായനാർ അക്കാദമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർമിതികളുടെയും പണി നടന്നത് രമേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത സിപിഎം നേതാക്കളുമായി വളരെയടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ് രമേഷ്. അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്.

ഇ.പി.ജയരാജനുമായുണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദമാണ് റിസോർട്ട് ബിസിനസ് സംരംഭത്തിലേക്ക് രമേഷിനെ എത്തിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ കമ്പനിയുടെ എംഡിയായിരുന്ന രമേഷിനെ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 20 മുതൽ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കി. മറ്റൊരു ഡയറക്ടറായ സി.കെ.ഷാജിയാണ് നിലവിൽ എംഡി. രമേഷിനെ കുറിച്ച് ബോർഡിനു ചില സംശയങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി കമ്പനി സിഇഒ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് യോഗങ്ങളിൽ രമേഷ് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും പറയുന്നു.

ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തെ സാമ്പത്തികമായി തകർത്ത് ബാങ്കിനെക്കൊണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ രമേഷിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു നീക്കം നടന്നുവെന്ന സംശയത്തിലാണ് ഇപിയുടെ കുടുംബം. അതേസമയം, ഇപി ചതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന വികാരമാണ് രമേഷിനെന്നാണ് അറിയുന്നത്. വിവാദങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കാൻ രമേഷ് തയാറായിട്ടില്ല.

ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇ.പി.ജയരാജൻ പാർട്ടി പരിപാടികളിൽനിന്നു മാറിനിൽക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നീരസമുണ്ട്. രമേഷ് കുമാറിന് സിപിഎം നേതാക്കളിലുള്ള സ്വാധീനം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുമാണ്. രമേഷ് ഇപിയുമായി ഇടഞ്ഞ സാഹചര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാണ്, മുൻപ് നേതാക്കളോടു പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും പാർട്ടിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടും നടപടിയുണ്ടാകാത്ത വിഷയം പി.ജയരാജൻ വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണു വിവരം.

