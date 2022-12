കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ കടന്നുകയറ്റം; ലക്ഷദ്വീപിലെ ആളില്ലാ ദ്വീപുകളിലും നിരോധനാജ്ഞ

കൊച്ചി ∙ ലക്ഷദ്വീപിലെ ആൾത്താമസമില്ലാത്ത ദ്വീപുകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ! ലക്ഷദ്വീപിലെ 36 ദ്വീപുകളിൽ ജനവാസമുള്ളതു 10 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള ദ്വീപുകളിൽ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവേശിക്കുന്നതു ക്രിമിനൽ ചട്ടം 144 പ്രകാരം തടഞ്ഞാണു കലക്ടർ ഡോ.രാകേഷ് മിൻഹാൻസ് ഉത്തരവിറക്കിയത്.

പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യാന്തര തീരദേശ അതിർത്തിയുടെ ഭാഗമായ ലക്ഷദ്വീപ് തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയാണെന്നും ഇവിടെ ജനവാസമില്ലാത്ത ദ്വീപുകളിൽ തെങ്ങുകയറുന്നവർക്കു താമസിക്കാൻ നൽകിയ അനുമതിയുടെ മറവിൽ കള്ളക്കടത്തുകാരും ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും കടന്നുകയറുന്നതു കണക്കിലെടുത്താണു നിരോധനമെന്നും കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ലഹരി മരുന്നുൾപ്പെടെ കള്ളക്കടത്തു സാമഗ്രികൾ ഒളിപ്പിക്കാനും ദേശവിരുദ്ധരും സാമൂഹികവിരുദ്ധരും ഒളിവിൽ പാർക്കാനും ഈ ദ്വീപുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും തിരക്കേറിയ മേഖലകളും ആക്രമണത്തിനായി ഇത്തരക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കാമെന്നും ഈ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണു മുൻകരുതൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിലുണ്ട്. ഉത്തരവു ലംഘിച്ചു ദ്വീപിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കു കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.

ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ ഘോഡ പട്ടേൽ ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ആളില്ലാ ദ്വീപുകളിലെ അനധികൃത നിർമാണങ്ങളിലേറെയും പൊളിച്ചു നീക്കിയിരുന്നു. കാർഷിക വൃത്തിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളും മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളും കാർഷികോൽപന്നങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാനായി നിർമിച്ച ഷെഡുകളുൾപ്പെടെ പൊളിച്ചു നീക്കിയതിനെതിരെ കടുത്ത അമർഷവും ഉയർന്നിരുന്നു.

എന്നാൽ, അടുത്തകാലത്തായി ലക്ഷദ്വീപിലെ ആളില്ലാ ദ്വീപുകൾ തീവ്രവാദ ശക്തികളുടെ അഭയ കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണെന്ന വാദമുയർത്തിയാണ് അധികൃതർ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അന്നും പ്രതിരോധിച്ചത്. ദ്വീപിലെ ദേശവിരുദ്ധരുടെ സാന്നിധ്യത്തെപ്പറ്റി കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടെന്ന വിവരം മുൻപു പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

