ഇനിയും രാജ്ഭവനിൽ എത്താതെ 6 ബില്ലുകൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭ പാസാക്കിയ 17 ബില്ലുകളിൽ ഗവർണറുടെ അനുമതിക്കായി ഇനിയും എത്താനുള്ളത് 6 ബില്ലുകൾ. ഗവർണർ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എങ്കിലും ഇവ അംഗീകാരത്തിനായി എത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്ഭവൻ.

സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തു നിന്നു ഗവർണറെ പുറത്താക്കുന്നതിനുള്ള 2 നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ രാജ്ഭവനു രേഖാമൂലം നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

അതേസമയം ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്റെ അഭിപ്രായം ഗവർണറുടെ അഭിഭാഷകൻ അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതിക്കായി അയയ്ക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് അറിയുന്നു.

യുജിസി ചട്ടം ലംഘിച്ചു നിയമനം ലഭിച്ച എംജി, കണ്ണൂർ സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ ഹിയറിങ് നാലിനു ഗവർണർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഗവർണറുടെ അഭിഭാഷകൻ എത്തും.

അതിനു മുൻപ് സർവകലാശാലാ ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമോപദേശം രാജ്ഭവനു നൽകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർ തിരക്കിട്ടു തീരുമാനം എടുക്കില്ല. എങ്കിലും അവ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം.

