ഒരേ സർക്കാർ ഓഫിസിനായി രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ‌: മന്ത്രി വിശദീകരണം തേടി

കോട്ടയം ∙ നഗരത്തിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഓഫിസിനു 2 കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് പൊതുമരാമത്ത് ചീഫ് എൻജിനീയറോട് (കെട്ടിടവിഭാഗം) വിശദീകരണം തേടി. പ്ലാനിങ് ഓഫിസിനായി ഒരേസമയം 2 കെട്ടിടങ്ങളുടെ പണി ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കി ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമാണം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം ‘മനോരമ’ ഇന്നലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമാണം.



തിരുനക്കരയിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനു സമീപം നിർമാണം പാതിവഴിയിൽ മുടങ്ങിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ 6 കോടിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പിഡബ്ല്യുഡി തയാറാക്കി ഇന്നലെത്തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് എൻജിനീയർക്കു സമർപ്പിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ ഇവിടെത്തന്നെ ബഹുനില മന്ദിരം പണിയുന്നതിനു 18 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ബജറ്റ് പ്രപ്പോസലായി സമർപ്പിക്കുമെന്നു പിഡബ്ല്യുഡി (കെട്ടിട വിഭാഗം) അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, ഇനി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്ലാനിങ് ഓഫിസിനു സ്ഥലം ഉണ്ടാകില്ല. കലക്ടറേറ്റിനു സമീപം നിർമാണം പൂർത്തിയായ കോംപ്ലക്സിലാകും പ്ലാനിങ് ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുക.

English Summary: Two PWD building for same office in Kottayam